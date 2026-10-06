Замначальника БОП МВД Татарстана Ямпольского отправили в СИЗО до 5 декабря

Получение взятки свыше 1 млн рублей за крышевание борделей офицер не признает, но показаний по своему делу пока не дает

Фото: Динар Фатыхов

Набережночелнинский горсуд санкционировал арест ВИП-оперативника МВД Татарстана. По ходатайству Следкома Олеся Ямпольского заключили под стражу на два месяца — до 5 декабря. На крайней мере для фигуранта дела о взятке в особо крупном размере настаивал следователь 6-го отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану, сообщили «Реальному времени» участники процесса.

Напомним, информация об уголовном преследовании действующего замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска МВД Татарстана просочилась в СМИ сегодня. При этом Следком, который возбуждал дело по части 6 статьи 290 УК РФ, хранит молчание. Тогда как пресс-служба МВД Татарстана поделилась — компромат на Ямпольского собирали совместно оперативники службы собственной безопасности министерства и сотрудники УФСБ по Татарстану.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники сообщал — за пять лет размер незаконных вознаграждений «мог составить 100 млн рублей».

По данным «Реального времени», в постановлении о возбуждении дела действительно фигурирует период 2021—2026 годов, однако при этом оплата коррупционных услуг силовика по одному возбужденному эпизоду пока оценена в 1 млн и 50 тысяч рублей.

Руководство МВД республики грозит задержанному увольнением по отрицательным мотивам и дисциплинарным наказанием его непосредственным руководителям — в случае если вина Ямпольского будет установлена.