АСВ потребовало взыскать с Даутовой и топ-менеджеров банка «Спурт» более 4,5 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало привлечь к субсидиарной ответственности Евгению Даутову и других руководителей банка «Спурт». Всего ведомство потребовало взыскать с них 4,68 млрд рублей.

Заявление направлено в Арбитражный суд РТ в пятницу, 24 апреля, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что ровно три года назад Центробанк ввел временную администрацию в «Спурте». Через некоторое время он лишился лицензии, а затем был признан банкротом.



Банкротом уже признана и глава банка Евгения Даутова, которая к тому же отбывает наказание за злоупотребление полномочиями и фальсификацию отчетности.

