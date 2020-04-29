АСВ потребовало взыскать с Даутовой и топ-менеджеров банка «Спурт» более 4,5 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало привлечь к субсидиарной ответственности Евгению Даутову и других руководителей банка «Спурт». Всего ведомство потребовало взыскать с них 4,68 млрд рублей.
Заявление направлено в Арбитражный суд РТ в пятницу, 24 апреля, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.
Напомним, что ровно три года назад Центробанк ввел временную администрацию в «Спурте». Через некоторое время он лишился лицензии, а затем был признан банкротом.
Банкротом уже признана и глава банка Евгения Даутова, которая к тому же отбывает наказание за злоупотребление полномочиями и фальсификацию отчетности.
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