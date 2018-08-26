АО Холдинговая компания Татнефтепродукт

Общая информация

АО ХК «Татнефтепродукт» — один из крупнейших операторов на рынке нефтепродуктов Республик Татарстан. С 2015 года входит в Группу компаний «ТАИФ».

Специализация компании — оптовая и розничная торговля нефтепродуктами, услуги по приему, хранению, отпуску и перевалке нефтепродуктов, специализированные инженерно-технические, экспертные и регламентные работы, лабораторные испытания нефтепродуктов. Компания имеет развитую нефтесбытовую инфраструктуру, охватывающую большинство районов Республики Татарстан. Компания имеет автозаправочные станции в Ульяновской, Самарской, Кировской областях, Удмуртской, Марийской и Чувашской республиках, 11 нефтебаз с общим емкостным парком около 250 тыс. куб. м. Транспортирование нефтепродуктов осуществляется трубопроводным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

В Татарстане на конец 2016 года работали 147 АЗС под брендом «Татнефтепродукт». На всех АЗС сети реализуется высококачественное топливо, произведенное на заводе бензинов «ТАИФ». Качественное топливо высшей очистки (4-5 классов) поставляемое на АЗС, соответствует европейским и российским стандартам о допустимых выбросах в атмосферу. Все виды топлива – АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ производятся в соответствии с техническим регламентом и соответствуют требованиям ГОСТ.



Генеральный директор — Сабиров Рустам Наилович



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