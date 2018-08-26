АО Холдинговая компания Татнефтепродукт
Общая информация
АО ХК «Татнефтепродукт» — один из крупнейших операторов на рынке нефтепродуктов Республик Татарстан. С 2015 года входит в Группу компаний «ТАИФ».
Специализация компании — оптовая и розничная торговля нефтепродуктами, услуги по приему, хранению, отпуску и перевалке нефтепродуктов, специализированные инженерно-технические, экспертные и регламентные работы, лабораторные испытания нефтепродуктов. Компания имеет развитую нефтесбытовую инфраструктуру, охватывающую большинство районов Республики Татарстан. Компания имеет автозаправочные станции в Ульяновской, Самарской, Кировской областях, Удмуртской, Марийской и Чувашской республиках, 11 нефтебаз с общим емкостным парком около 250 тыс. куб. м. Транспортирование нефтепродуктов осуществляется трубопроводным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.
В Татарстане на конец 2016 года работали 147 АЗС под брендом «Татнефтепродукт». На всех АЗС сети реализуется высококачественное топливо, произведенное на заводе бензинов «ТАИФ». Качественное топливо высшей очистки (4-5 классов) поставляемое на АЗС, соответствует европейским и российским стандартам о допустимых выбросах в атмосферу. Все виды топлива – АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ производятся в соответствии с техническим регламентом и соответствуют требованиям ГОСТ.
Генеральный директор — Сабиров Рустам Наилович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Астрономическая, 5/19
- Телефон: (843) 292-53-07
- Email: root@tatnp.ru
- Сайт: www.tatnp.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2018