ГК Тасма

Общая информация

История компании «Тасма» началась в 1933 году с Фабрики Киноплёнки №8. Свое название «Тасма» (в расшифровке «Татарские светочувствительные материалы») предприятие получило в 1974 году.На сегодняшний день «Тасма» является единственным производителем в Российской Федерации и странах СНГ, который располагает собственной технологической и производственной базой, обеспечивающей полный законченный цикл разработки и изготовления широкого ассортимента диагностических и регистрационных фотопленок, например, таких как, радиографические технические пленки, аэрофотопленки и другие пленки специального назначения.В структуру группы компаний «Тасма» входят: ОАО «Тасма: Активы и Управление», ООО «Научно-производственное предприятие «Тасма» (ООО «НПП «Тасма»), ООО «Торговая компания «Тасма» (ООО «ТК «Тасма»).

Руководитель — Гиззатуллин Айрат Мансурович

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