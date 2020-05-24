Башкирская неделя: Ураза-байрам в онлайн-режиме, увольнение главврача РКБ и запрет «Башкорта»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Фото: Олег Яровиков / bashinform.ru

На минувшей неделе в Башкирии уволилась главврач РКБ: больница не просто стала очагом коронавирусной инфекции — COVID-19 «расползся» из нее по другим медучреждениям. Кроме того, появились сообщения о неполных расчетах с медиками по «путинским» допвыплатам. Тем временем организация «Башкорт» была признана экстремистской, а Радий Хабиров разрешил тренировки «Уфе» и «Салавату Юлаеву» и посещение кладбищ жителям республики. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Ураза-байрам во время COVID-19

Сегодня мусульмане празднуют окончание священного месяца Рамазан. Ураза-байрам впервые проходит во время пандемии и в режиме запрета на массовые мероприятия. В связи с этим в Татарстане и Башкирии был проработан специальный порядок проведения праздника.

Глава РБ Радий Хабиров рассказал на оперативном совещании, что решение перевести Ураза-байрам в онлайн-режим принималось на основе опыта православной церкви, которая уже опробовала такой формат во время Пасхи. По словам «башлыка», подход вырабатывался также совместно «с нашими братьями в Татарстане».

Муфтий Башкирии Айнур Биргалин объяснил, что новый формат праздника соответствует канонам, поскольку «здоровье человека — это аманат от Всевышнего».



По мнению эксперта, человек вправе сам определять свою принадлежность к той или иной нации. Фото: facebook.com/ildar.gabdrafikov

Братские языки

Уфимский этнополитолог Ильдар Габдрафиков представил свой взгляд на «Башкирский диктант» и на то, является ли татарский язык «северо-западным диалектом башкирского». По мнению эксперта, человек вправе сам определять свою принадлежность к той или иной нации. Пока ведутся споры о языках, в деревнях люди сталкиваются с совсем другими проблемами: отсутствием работы и образования, алкоголизмом, напомнил он.

«От того, что язык местного населения назовешь северо-западным диалектом башкирского языка или татарским языком, общей проблемы это не решит. Надо задумываться о рабочих местах, качественном образовании, почему у нас народ пачками уезжает за пределы Башкирии, в том числе и в Казань», — рассказал «Реальному времени» Габдрафиков.



«Башкорт» официально запрещен

Верховный суд Башкирии признал экстремистской организацию «Башкорт» и запретил ее деятельность на территории России. Иск в отношении башкирских националистов инициировала прокуратура республики.

Активисты организации участвовали во многих протестных акциях в РБ. В частности, они пытались проводить митинги в Сибае в период задымления города из карьера УГМК. Также участники организации призывали людей на народные сходы во время межнациональных конфликтов, проводили акции в защиту шихана Торатау и выступали против отмены обязательного изучения башкирского языка в школах.



Разрешили возобновить тренировки профессиональным спортсменам, в том числе хоккеистам «Салавата Юлаева» и футболистам «Уфы». Фото: vk.com/ufafc

Коронавирусные послабления

Радий Хабиров одобрил ряд послаблений режима самоизоляции. В частности, он разрешил возобновить тренировки профессиональным спортсменам, в том числе хоккеистам «Салавата Юлаева» и футболистам «Уфы».



Кроме того, глава республики вернул гражданам возможность ходить на кладбища. Правда, не прямо сейчас. День поминовения и почитания перенесен на 6 июня, именно с этой даты в Башкирии снимается запрет на посещение кладбищ.



Заслуги Сидякина

Президент России Владимир Путин наградил Александра Сидякина, возглавляющего администрацию главы РБ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Чиновник удостоен такой награды за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».



Новый ответственный за СМИ

Бывший гендиректор «Башинформа» Максим Ульчев стал руководителем Агентства по печати и СМИ РБ. Он занял кресло Бориса Мелкоедова, ранее отправленного руководить Зилаирским районом.



Эльза Сыртланова написала заявление «по собственному» и покинула пост главврача Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова. Фото: РКБ им. Г.Г. Куватова / bashinform.ru

Увольнение главврача РКБ

Эльза Сыртланова написала заявление «по собственному» и покинула пост главврача Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова. На этой должности ее может сменить глава клиники БГМУ Шамиль Булатов.

Напомним, РКБ стала очагом распространения коронавируса. В больнице пришлось ввести карантин, однако перед этим несколько пациентов из медучреждения были переведены в другие больницы и, как выяснилось, разнесли COVID-19 дальше.



«Путинские» выплаты

При этом врачи, работающие с коронавирусными больными, столкнулись с неполным расчетом по выплатам, обещанным Владимиром Путиным. На это пожаловались в Архангельской ЦРБ. Прокуратура Башкирии уже начала проверку.



Сбежавший депутат, дело замминистра и инвестор БашЛПК

Башкортостанское отделение партии «Единая Россия» исключило из своих рядов депутата совета Аскинского района Хамита Файзрахманова, попавшего в ДТП, не оказавшего помощь пострадавшей девушке и сбежавшего с места происшествия. Есть предположение, что депутат был пьян. Глава РБ Радий Хабиров отметил, что получал доклады о «нездоровой обстановке» в сельсовете.

Самый известный за пределами республики проблемный объект — «Миловский парк» — пока не имеет четкого плана завершения строительства. Фото vk.com

Председатель Госстроя РБ Марат Ахмадуллин рассказал, что проблемы 7 тысяч дольщиков республики власти планируют решить до 2023 года. Три тысячи обманутых дольщиков «Госстроя» получат квартиры в 2022—2023 годах благодаря новому инвестору — компании «Садовое кольцо» из Подмосковья.

При этом самый известный за пределами республики проблемный объект — «Миловский парк» — пока не имеет четкого плана завершения строительства. Его планируется обсудить во второй половине этого года на заседании набсовета Фонда защиты прав дольщиков.

Прокуратура Башкирии передала в суд дело бывшего замминистра земельных и имущественных отношений республики Ильнура Абсалямова. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. При этом изначально чиновнику инкриминировалось получение крупной взятки. По первоначальной версии, он получил 3 млн рублей от самарского «ВолгоНИИгипрозем» за ускорение оплаты выполненных по госконтракту работ.

Радий Хабиров раскрыл имя инвестора, который вложит около 1 млрд рублей в предприятия группы «Башкирская лесопромышленная компания» (БашЛПК). Такие деньги готов инвестировать московский бизнесмен Вадим Согияйнен, ранее занимавший пост главы управления лицензирования Роснедр.