В Башкирии разрешили тренироваться «Салавату Юлаеву» и «Уфе»

Глава Башкортостана Радий Хабиров одобрил предложение разрешить тренировочный процесс профессиональным клубам региона. В частности, речь идет о хоккейном клубе «Салават Юлаев» и футбольной команде «Уфа».

«Для наших профессиональных команд, для «Салавата Юлаева» и «Уфы», по представлению Минспорта я готов открывать тренировки с соблюдением санитарных норм. А также для членов сборных команд, кандидатов в сборную РФ, их у нас 19 человек, для них прошу представить меры, как вы себе это представляете. Но в целом спортивные учреждения и базы открывать не будем», — заявил Хабиров на совещании оперативного штаба региона.

Он также подчеркнул, что не видит оснований разрешать и открывать спортивные учреждения при темпах прироста заболевания коронавирусом в 80—90 человек за сутки.

Напомним, ранее в Татарстане разрешили профессиональным клубам и представителям сборной страны начать тренировочный процесс при строгом соблюдении эпидемиологических требований.