Глава РКБ в Уфе покинула пост — больница стала очагом коронавируса

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Главный врач Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова в Уфе Эльза Сыртланова покинула свой пост по собственному желанию. Учреждение стало очагом распространения коронавируса.

Сыртланова не работает с сегодняшнего дня. Ее может сменить глава клиники БГМУ Шамиль Булатов, пишет «Башинформ».

Напомним, что РКБ в Уфе закрыли на карантин после того, как у одной из пациенток обнаружили коронавирус. Главврач опровергла информацию о том, что некоторые врачи хотели бы покинуть стены учреждения до окончания карантина. Однако позже семь сотрудников все же покинули РКБ — они не дождались повторных результатов анализа на коронавирус. После вспышки коронавируса в больнице Следственный комитет начал проверки.