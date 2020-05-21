Хабиров отменил запрет на посещение кладбищ в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, которым в республике отменяется запрет на посещение кладбищ, введенный из-за пандемии коронавируса.

Этим указом в Башкирии дата проведения Дня поминовения и почитания устанавливается на 6 июня. Именно с этого дня в республике снимается запрет на посещение кладбищ.

Документ подписан и опубликован в четверг, 21 мая.

Напомним, что 2 марта Хабиров установил Днем поминовения и почитания другую дату — 2 мая. Однако в связи с угрозой распространения COVID-19 в республике были введены различные ограничения. В том числе жителям Башкирии запретили приходить на кладбища, если они не участвуют в погребении или не пришли оформлять соответствующие услуги.