Хабиров назначил главой Агентства по печати Максима Ульчева

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении Максима Ульчева руководителем Агентства по печати и СМИ.

Документ вступил в силу во вторник, 19 мая. В тот же день глава республики отменил распоряжение, которым назначался исполняющий обязанности руководителя агентства.

Напомним, что Ульчев с 2010 года занимал пост гендиректора агентства «Башинформ». До этого он работал в Министерстве внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства РБ и администрации президента республики.

Предыдущий руководитель Агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов занял пост главы Зилаирского района Башкирии.