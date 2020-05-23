В Башкирии прокуратура пообещала проверить сообщения о не получивших допвыплаты медиках

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прокуратура Башкирии сообщила о планах провести проверку по сообщениям о медиках, которые не получили дополнительные выплаты за работу с зараженными коронавирусом. Коллективную жалобу направили в надзорное ведомство работники провизорного госпиталя Архангельской ЦРБ.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал правительству на ответственность за решения выплачивать медикам дополнительные деньги не по факту самой работы с коронавирусными пациентами, а по часам.