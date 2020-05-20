Хабиров заявил, что решение об Ураза-байраме в Башкортостане принимали «вместе с братьями в Татарстане»

Фото: пресс-служба правительства РБ

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что в этом году Ураза-байрам в республике пройдет в онлайн-режиме. Такое решение Башкортостан принял вместе с братьями из Татарстана, сказал Хабиров на онлайн-встрече с волонтерами.

«Мы как работаем? Мы советуемся постоянно. Приведу пример. У нас впереди праздник Ураза-байрам, окончание священного месяца Рамадана. Мы ясно понимали, что надо очень выверенное решение принимать. Мы пообщались с нашими братьями в Татарстане и подумали вместе, как нам людей максимально сохранить от того, чтобы они не собирались и друг друга в таких сложных условиях не инфицировали», — цитирует главу Bash.News.

Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса многие решения в регионах принимают сообща. Башкортостан слаженно работает с соседними регионами — Челябинском, Оренбургом, Татарстаном, Удмуртией и Самарской областью.

Из-за пандемии коронавируса в Татарстане и Башкортостане Ураза-байрам пройдет онлайн.

