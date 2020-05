События недели: отмена режима выходных в России, выход Татарстана из самоизоляции и «масочные рейды»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении затянувшихся выходных. При этом решение о снятии режима самоизоляции должны принимать на местах. В Татарстане снят главный запрет — на выход из дома. Взамен введено жесткое требование носить маски и перчатки. Однако, похоже, многим жителям республики его выполнение не под силу. Тем временем в западных СМИ прошла волна публикаций о том, что Россия занижает показатели смертности от коронавирусной инфекции. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Путин разрешил выходить на работу

В понедельник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин вновь провел совещание, одновременно обратившись к народу. Он объявил, что выходные дни, длившиеся почти полтора месяца, заканчиваются.

Поскольку глава государства не вводил карантин, то и отменять он его не стал. Эта прерогатива досталась губернаторам. Большинство из них воспользовались ею в тот же день либо на следующий. В регионах начали запускать процесс, названный поэтапным снятием режима самоизоляции.

При этом Путин подчеркнул, что все послабления должны соответствовать масштабам угрозы и согласовываться с Роспотребнадзором. Единственное ограничение, которое осталось на федеральном уровне, — это запрет на проведение массовых мероприятий.

Президент объявил и о новых мерах поддержки граждан и бизнеса. Так, он поручил ввести дополнительные выплаты для работников социальных учреждений (психиатрических лечебниц, интернатов, домов престарелых и пр.). Повышаются пособия на ребенка, кризисные 5 тысяч на ребенка смогут получить все семьи с детьми до 3 лет. Также анонсирована разовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет.

Обещал Путин и отмену налогов для малого бизнеса, возврат уже выплаченных налогов самозанятым, а также новые кредиты для поддержки занятости, привязанные к объему штата компаний.



Татарстан выходит из дома

Во вторник, 12 мая, Татарстан начал снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Главным событием стала отмена пропускного режима. С этой недели жители республики не обязаны заказывать по СМС разрешение на выход из дома.

При этом введено обязательное требование носить маски и перчатки в общественных местах.

Разрешено возобновить работу целому ряду организаций, например автосалонам, салонам красоты и автомойкам. Также смогли вернуться к работе непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м. ЗАГСы снова проводят свадьбы, правда, пока на церемонии разрешено присутствие не более 10 человек.

FT и NYT: смертность в России занижена на 70%



В начале недели американские газеты Financial Times и The New York Times выпустили статьи о борьбе с пандемией в России. Оба издания считают, что Москва занижает данные о смертности от коронавируса. Аналитики, опрошенные журналистами, утверждают, что в Москве и Санкт-Петербурге смертность выросла почти вдвое, при этом количество смертей именно от COVID-19 остается одним из самых низких. Из официальных данных по общей смертности делается вывод, что статистика занижается приблизительно на 70%.



МИД РФ официально потребовал опровергнуть эти сообщения, а в Госдуме предложили лишить издания аккредитации.

В то же время некоторые российские специалисты обратили внимание, что даже если расчеты NYT верны, то показатели смертности выглядят позитивно.

За неделю Россия вышла на второе место по количеству зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. Теперь впереди только США, где эта цифра приблизилась к 1,5 млн. По данным на 15 мая, в России 272 043 заражений коронавирусной инфекцией. По всей стране зарегистрировано 2 537 смертей от COVID-19.



Ливаду довели до суда

20 мая начнется один из самых резонансных судебных процессов в Татарстане. Дело строительной империи «ФОН» затронуло более 2 тысяч человек. Правда, в качестве обманутых дольщиков по нему проходят 1,3 тысячи человек, еще 700 клиентов компаний Анатолия Ливады отказались от статуса потерпевших — они надеются получить квартиры и не согласны на возврат денег.

Общий ущерб по уголовному делу следователи МВД Татарстана оценили в 2,599 млрд рублей. Отдельно по потерпевшим эта цифра колеблется от 600 тысяч до 38 млн рублей.

Самому Ливаде и Диане Ахметзяновой вменяют три эпизода хищения денег у дольщиков: в ЖК «Симфония», ЖК «Царицынский бугор» и ЖК «МЧС». Следователи отмечают, что во всех трех случаях деньги дольщиков начинали привлекаться еще до получения всех разрешений на строительство. Кроме того, с клиентами заключались не договоры участия в долевом строительстве, а предварительные договоры купли-продажи помещений и парковочных мест. Также платить за еще не построенную квартиру предлагалось с помощью покупки векселя компании «Персона+».



Авиаперевозки в крутом пике

«Реальное время» проанализировало количество пассажирских авиарейсов в мире. Число перелетов снизилось в пять раз: по статистике, 22 апреля 2019 года в мире было осуществлено 112,5 тысячи коммерческих авиарейсов, а за тот же день этого года удалось насчитать 23,8 тысячи рейсов.

В Индии авиаперевозки сократились на 98%, из 2,5 тысячи рейсов продолжили летать только 45. Масштабные сокращения наблюдаются и на внутриевропейских направлениях или между Европой и Латинской Америкой. Лучше всего дела идут в Китае: там падение внутренних рейсов составляет только 51%.

Самой пострадавшей авиакомпанией оказалась британская Easyjet, у которой из 1 712 рейсов остался только один. При этом есть небольшие европейские перевозчики, которые на сегодня вообще не выполняют полеты.

Единый реестр россиян

На фоне пандемии, введения цифровых пропусков и карантина Госдума вспомнила о законопроекте по созданию единой базы персональных данных россиян. Документ был принят во втором чтении, не пройдя полноценного обсуждения.

Колумнист «Реального времени» Карина Горбачева рассказала, почему эти решения антиконституционны и действительно ли можно воспринимать подобные проекты как «цифровой ГУЛАГ».

Любопытно, что в пятницу в Татарстане удалили базу личных данных, которые собирали для работы сервиса по выдаче СМС-пропусков. Они размещались на приватном «облаке» «Ак Барс Банка» ABCloud. В процедуре принимала участие целая комиссия из чиновников, а следить за ней пригласили журналистов. В итоге номера паспортов и телефонов всех, кто запрашивал разрешения на выход во время самоизоляции, удалили за час.



Удастся ли принудить татарстанцев к ношению масок?

В Казани и других городах республики полиция и Росгвардия начали проведение масштабных рейдов, призванных приучить граждан к ношению масок и перчаток в магазинах и автобусах, а также других общественных местах. Штрафы для физлиц могут достигать 30 тысяч рублей, юрлицам грозят санкции в размере до 300 тысяч.

После первых проверок в продуктовых магазинах уже начали выносить судебные решения. Пока среди опубликованных постановлений судов совсем крупных штрафов нет.



В то же время всю неделю в прессе появляются видеозаписи работающих у торговых центров и магазинов полицейских. Федеральную огласку получил ролик с задержанием двух зеленодольцев, ехавших в автобусе без масок и отказывавшихся выходить.

Надо сказать, что не только в Зеленодольске пассажиры не боятся коронавируса. Рейд «Реального времени» по маршрутам Казани показал, что в столице РТ тоже не готовы поступиться «свободой» своего лица и решительно не соблюдают распоряжение властей республики. Кондукторы не выгоняют пассажиров и не высказывают им претензий. Зачастую работники транспортных предприятий и сами надевают средства индивидуальной защиты только при приближении патрулей.

Главный коммунист Татарстана отрицает коронавирус

Руководитель татарстанского рескома КПРФ Хафиз Миргалимов недоволен, что из-за единственного положительного теста на COVID-19 его признали больным коронавирусной инфекцией.

«Мне четыре теста уже сделали за пять дней — все отрицательные. Не обнаружена болезнь», — заявил Миргалимов, предъявив справки. Депутат Госсовета РТ признался, что сдать дополнительные тесты ему помог лично министр здравоохранения республики Марат Садыков. При этом он вспомнил и о своих однопартийцах, сразу же раструбивших о диагнозе своего лидера.

Отдельно Миргалимов прошелся по федеральным властям, сбросившим на регионы всю ответственность за борьбу с пандемией и не давшим денег на поддержку граждан и бизнеса.



Скончался помощник сенатора Морозова

К сожалению, не все могут похвастаться такой успешной борьбой организма с инфекцией. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончался Шамиль Ильясов — помощник члена Совфеда от Татарстана Олега Морозова. Ему было 63 года, и, по словам самого сенатора, Ильясов «сгорел» за считанные дни.

«Он был в больнице 5—6 дней… Все произошло очень быстро», — рассказал «Реальному времени» Морозов, призвав относиться к инфекции всерьез.



Автошколам разрешили работать

В Татарстане автошколы получили возможность полноценно работать, соблюдая простейшие санитарные нормы. Несмотря на снятие во вторник части ограничений, организации этой отрасли еще несколько дней не понимали, могут ли они приступить к практическим занятиям. С момента введения карантина автошколы либо полностью остановили работу, либо вели онлайн-занятия по теории.

В Минобрнауки РТ подтвердили, что сейчас действуют лишь рекомендации проводить удаленные занятия. Автошколы вправе запускать слушателей на лекции и обучать вождению на практике.