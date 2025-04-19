WP: Владимир Зеленский, по-видимому, не поддержал предложение пасхальном перемирии

Сегодня Владимир Путин поручил остановить все боевые действия с 18.00 19 апреля до нуля часов 21 апреля

Владимир Зеленский, по-видимому, не поддержал предложение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии. Об этом сообщает Washington Post.

Владимир Путин объявил перемирие сегодня на встрече с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Российский лидер поручил остановить все боевые действия с 18.00 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

— Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций, — сказал Путин.

После этого объявления Зеленский написал в телеграм-канале, что украинские войска сегодня продолжали активность на территории Курской области, а также в Белгородской области, сообщает РИА «Новости».

— Зеленский, по-видимому, отклонил предложение, — говорится в материале на сайте Washington Post.