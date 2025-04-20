Пять игроков «Зенита-Казань» удовлетворили условиям для звания «Почетный мастер спорта России»
Пять волейболистов «Зенита-Казань» — Дмитрий Волков, Артем Вольвич, Михаил Лабинский, Максим Михайлов и Илья Федоров — выполнили требования для присвоения звания «Почетный мастер спорта России».
Звание, введенное в прошлом году, присваивается при соблюдении следующих условий:
- спортсмен должен быть включен в список кандидатов в сборную команду России,
- становиться чемпионом России не менее трех раз,
- участвовать минимум в 50% игр команды и показывать результаты с 25 февраля 2022 года.
Все эти критерии выполнены.
Главный тренер команды Алексей Вербов также соответствует условиям для получения звания «Почетный тренер России».
Напомним, что «Зенит-Казань» третий раз в серии обыграл питерский «Зенит» и выиграл чемпионат России по волейболу. Финальный матч закончился победой команды Алексея Вербова со счетом 3:0. Подробнее о победе «Зенита-Казани» читайте в материале «Реального времени».
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