Новости общества

14:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пять игроков «Зенита-Казань» удовлетворили условиям для звания «Почетный мастер спорта России»

11:00, 20.04.2025
Пять игроков «Зенита-Казань» удовлетворили условиям для звания «Почетный мастер спорта России»
Фото: Динар Фатыхов

Пять волейболистов «Зенита-Казань» — Дмитрий Волков, Артем Вольвич, Михаил Лабинский, Максим Михайлов и Илья Федоров — выполнили требования для присвоения звания «Почетный мастер спорта России».

Звание, введенное в прошлом году, присваивается при соблюдении следующих условий:

  • спортсмен должен быть включен в список кандидатов в сборную команду России,
  • становиться чемпионом России не менее трех раз,
  • участвовать минимум в 50% игр команды и показывать результаты с 25 февраля 2022 года.

Все эти критерии выполнены.

Главный тренер команды Алексей Вербов также соответствует условиям для получения звания «Почетный тренер России».

    Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

    Напомним, что «Зенит-Казань» третий раз в серии обыграл питерский «Зенит» и выиграл чемпионат России по волейболу. Финальный матч закончился победой команды Алексея Вербова со счетом 3:0. Подробнее о победе «Зенита-Казани» читайте в материале «Реального времени».

    Матвей Гавриков

    Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

    Общество

    Новости партнеров

    Читайте также