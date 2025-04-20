ФНС поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры

Фото: Владимир Васильев

Федеральная налоговая служба (ФНС) одобрила предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о создании реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт».

По замыслу депутата, граждане смогут добровольно вносить себя в реестр на срок от трех месяцев до пожизненного запрета. Автоматическое включение предусмотрено для должников с просрочкой более трех месяцев до погашения задолженности.

Ранее в России ввели возможность установки самозапрета на кредиты. Нововведением уже воспользовались около 8 млн россиян. При этом подавляющее большинство граждан выбрали формат полного запрета на кредиты — 7,2 млн заявок (91,5%).

Матвей Гавриков