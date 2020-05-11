Гулять в маске бесплатно, без СМС, без регистрации: что изменится в Татарстане с 12 мая

Фото: Максим Платонов

Что изменится в Татарстане с 12 мая

Глава Республиканского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции Лейла Фазлеева и ее коллеги по штабу рассказали сегодня на онлайн-брифинге о первой волне снятия ограничений режима и ответили на многочисленные вопросы прессы. «Реальное время» вело прямую текстовую трансляцию брифинга.

Модератором брифинга стала Лилия Галимова. Лейла Фазлеева перечислила меры, которые приняты в РТ с завтрашнего дня. Все эти мероприятия действуют по всей республике, во всех муниципальных районах. Вот что изменяется в действующем режиме:

С 12 мая отменяется система СМС-сообщений для граждан и справки с работы для выхода из дома. Но при выходе из дома обязательно носить маску. В торговых организациях и транспорте обязательны также перчатки (любые, которые есть у гражданина). Возобновляется работа организаций сферы услуг (автосалонов, салонов красоты, автомоек и ряда других). Открываются отдельно стоящие магазины, торгующие непродовольственными товарами, площадью до 400 квадратных метров. Разрешена торжественная регистрация браков (до 10 гостей).

Все это предусматривает неукоснительное исполнение действующих санитарно-гигиенических правил, в постановлении, выпущенном вчера, все подробно прописано. Работа предприятий предусматривает измерение температуры тела каждому работнику, наличие масок, санитайзеров, социальное дистанцирование и ограничение контактов. Исчерпывающий перечень изложен в постановлении кабмина, и, кроме того, Марина Патяшина передала подобные списки по типам предприятий их руководителям.

Что не изменится

По-прежнему не допускается проведение развлекательных, рекламных, образовательных, спортивных и иных мероприятий, связанных с очным присутствием граждан. Приостановлена деятельность спортцентров, бань, бассейнов, кинотеатров, ночных клубов, развлекательных организаций. Не работают санатории, ТРЦ, розничные рынки, реабилитационные центры.

Исключение — аптеки, аптечные пункты, объекты, оказывающие услуги мобильной связи, с отдельным входом.

Кафе и рестораны продолжают работать дистанционно, с доставкой. Аптеки и автозаправки могут работать ночью, продуктовым магазинам по-прежнему разрешили работать только до 22.00.

Все, кто прибывает из-за пределов РТ, остаются на самоизоляции 14 дней. Те, кто приезжает из-за границы, помещаются на 14 дней в обсерваторы республики.



Фазлеева напомнила, что настоятельно рекомендует продолжить режим самоизоляции тем, кто пока не выходит на работу, людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Таких граждан просят не покидать по возможности места самоизоляции.

«Вирус будет циркулировать, и мы должны научиться жить с ним и избегать его»

Марина Патяшина сообщила, что ситуация в РТ продолжает оставаться непростой. Сегодня в республике подтверждено 90 случаев, всего заболел 1761 человек. Средний еженедельный прирост составлял 6%. Благодаря ограничениям и самоизоляции нам удалось избежать взрывного роста. И сейчас ситуация стабильная. «Но надо понимать, что инфекция никуда не исчезнет, вирус будет циркулировать, и мы должны научиться жить с ним и избегать его», — сказала Патяшина.

В режиме самоизоляции мы продолжаем общаться либо в семейном кругу, либо в рабочих коллективах. В случаях вынужденного выхода из дома обязательно нужно: носить маску, перчатки в магазинах и общественном транспорте. Патяшина напоминает: инфекция передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Вирус сохраняется на поверхностях до 3 суток. Перчатки защищают нас от привычки потрогать нос, глаза и рот, это уменьшает опасность занести вирус на слизистые.

И третье обязательное правило — социальное дистанцирование до полутора метров. Сейчас не время для походов в гости. Каждый должен понимать: эти меры сегодня — единственно возможные и эффективные.

— Та беспечность, которую демонстрируют наши жители, будет пресекаться и жестко наказываться. Возможно, такие лица демонстрируют себя героями и показывают смелость. Но они могут быть источником заражения для других людей. Почти 60% новых случаев — бессимптомные формы инфекции, — напомнила Патяшина.

Как будут наказывать нарушителей

Ответственность будет возложена не только на нарушителей, но и на те магазины и общественный транспорт, которые будут допускать людей без масок и перчаток.

Руководитель Роспотребнадзора обратила внимание на необходимость строгой изоляции лиц, которые приезжают в республику. Контактных с заболевшими лиц сейчас в республике 2 768 человек, приехавших из-за пределов республики — 7 000 человек. Для нарушителей такого режима штрафы составляют от 15 000 рублей.

Всем предприятиям выданы предписания. Контроль со стороны управления Роспотребнадзора постоянный и очень строгий. Сейчас этот контроль будет расширяться. Занос инфекции в коллективы часто происходит из семьи. Это значит, что контроль всех прибывающих на работу должен быть жесточайшим: мытье рук, ограничение контактов между различными подразделениями и отделами коллектива, социальная дистанция, замеры температуры, бактерицидные облучатели, проветривание помещения, маски, перчатки.

Штрафы за нарушение — от 50 до 100 тысяч для должностных лиц, для ИП — от 50 до 100 тысяч плюс приостановление деятельности до 90 суток, от 200 до 500 тысяч — для юрлиц.

С 12 мая возобновляется работа медучреждений по двум направлениям: медосмотры и плановая вакцинация детей. Все это — по предварительной записи, с обязательным сбором карантинного анамнеза.

Вопросы и ответы

Что подразумевается под общественным местом, надо ли носить маску, если просто идешь по улице?

Маска должна быть при себе всегда при выходе из дома. Передвигаясь по улице в одиночестве, человек может ее приспустить, а при разговоре — надеть.

Можно ли гулять в лесопарках?

Одиночные прогулки разрешены. Использовать детские площадки и общественный спортивный инвентарь нежелательно.

Как предполагается провести экзамены в 9-х и 11-х классах, если их сроки больше не сдвинут?

В 9-х и 11-х классах ГИА никто не отменял. ЕГЭ планируется провести с 8 июня, ОГЭ — тоже. Сроки будут уточнены чуть позже.

С какого числа будет начисляться плата за детские сады?

Садики заработают с 12 мая в штатном режиме, и абонплату планируется начислять тоже с 12 мая. Сейчас этот вопрос находится на обсуждении.

Сколько медперсонала инфицировано и каково их состояние?

Марат Садыков ответил, что их 48 человек, их состояние удовлетворительное. Позже он добавил, что с подтвержденной болезнью COVID-19 пока только пятеро, остальные — из списка контактных, их диагноз сейчас находится на подтверждении.

Разрешено ли будет детям гулять на территориях детских садов?

Разрешено, в соответствии с требованиям Санэпиднадзора (в них 35 пунктов: дезинфицирующие мероприятия, измерение температуры, правила сопровождения мамами и бабушками в садик). В группе должно быть не более 12 человек, когда дети спят — между ними должно быть не менее полутора метров.

Во сколько оценивается ущерб, нанесенный экономике Татарстана ситуацией с коронавирусом, и когда можно ждать восстановления?

Шагиахметов от прямого ответа уклонился: «размер выпадающих доходов консолидированного бюджета неоднократно озвучивался премьер-министром и президентом. Сегодня очень важно, чтобы предприятия максимально воспользовались теми мерами поддержки, которые предлагают федеральные и республиканские пакеты. Ранее министр экономики зачитал доклад, в котором перечислил цифры по тому, сколько предприятий республики на сегодняшний день запросили меры поддержки или уже успели ими воспользоваться.

Как будут контролировать и выявлять нарушителей масочного режима?

Алексей Соколов, заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан — начальник полиции, отвечая на этот вопрос, посетовал: население снизило ответственность, пошло на улицы гулять, игнорируя требования ограничительных мер. Внутри городов трафик транспорта тоже вырос и подошел к значению дорежимного периода. Люди массово нарушали режим самоизоляции, поэтому теперь МВД усилит частоту контроля внутри городов. Меры МВД будут направлены на соблюдение ИП и юрлицами ограничений, связанных с приостановлением деятельности. А те, кому разрешили работать, должны будут следить за дистанцией (один человек на 4 «квадрата» площади торгового зала). Соколов пообещал особо строго следить за масками и перчатками в магазинах, такси, автобусах. Будут проводиться регулярные рейды.



Когда Татарстан начнет принимать зарубежные авиарейсы?

Когда это начнет делать Российская Федерация.

Когда заработают стоматологические и частные клиники?

На этой неделе будет продолжаться наблюдение за ситуацией, и если она не ухудшится, то стоматологии могут открыться через неделю.

Как быть командированным, какие будут действия по отношению к ним по возвращении?

Всех работодателей попросили воздержаться от командировок. Но если без командировки не обойтись, то нужно быть готовым к тому, что человеку будет вручено потом постановление о том, что он должен быть изолирован на 14 дней. Технически выезды по России не ограничены.

Поступают вопросы о том, как быть тем, кто собирается приехать в Татарстан из другого региона России в гости на лето.

Точно так же, как и с остальными прибывающими: если человек приезжает к своим родным и близким, он вместе с ними садится на изоляцию на 14 дней.

Как обстоят дела по домашнему насилию, есть ли рост статистики по этой части?

МВД роста подобной статистики не зафиксировало.

Как можно обжаловать протокол, если человек считает, что его оштрафовали незаконно?

Нужно обращаться в суд, и в судебном порядке решаются все эти вопросы.

На этом брифинг закончился, члены штаба обещали и впредь своевременно информировать граждан о ситуации с коронавирусом.

Людмила Губаева