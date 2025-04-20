Врач-диетолог рассказала, сколько кулича и пасхи можно съесть без вреда для фигуры

Фото: Максим Платонов

Врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь здоров» на Сретенке Ксения Меркулова рассказала «Газете.Ru», сколько кулича и пасхи можно употребить в пищу без ущерба для здоровья. По ее словам, оба блюда относятся к десертам, богатым добавленными сахарами и жирами.

— В среднем калорийность кулича варьируется от 300 до 400 ккал на 100 граммов. Средняя калорийность 100 граммов пасхи — 300 ккал. Получается, можно спокойно съесть 50 граммов кулича или пасхи без вреда для фигуры, — отметила специалист.

Она подчеркнула, что важно соблюдать рекомендации ВОЗ: углеводы должны составлять не более 5—10% суточного рациона, а общее потребление жиров — не более 30% от общей энергии. Для контроля количества сахара врачи советуют сократить простые углеводы в остальной части рациона, заменив сок минеральной водой или чаем без сахара. Также следует обращать внимание на качество жиров в продуктах.

— Насыщенные жиры должны составлять менее 10%, а трансжиры — менее 1% от общей потребляемой энергии, — заключила Ксения Меркулова.

Напомним, что сегодня православные отмечают Пасху. В ночь на 20 апреля в соборе Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана в честь праздника прошло богослужение. Возглавил праздничную службу митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Главные кадры — в фоторепортаже «Реального времени».

Матвей Гавриков