Huawei и China Unicom запустили первую в мире сеть 10G PON в районе Сюнъань

Фото: Михаил Захаров

Китайские компании Huawei и China Unicom реализовали проект по запуску первой широкополосной сети стандарта 10G в новом районе Сюнъань провинции Хэбэй. Техническое решение основано на инновационной технологии 50G PON. Об этом сообщает РБК.

В результате модернизации оптоволоконной инфраструктуры пропускная способность для конечных пользователей увеличилась с гигабитного уровня до 10 Гбит/с. Проведенные испытания показали реальную скорость загрузки на уровне 9834 Мбит/с, а отдачи — 1008 Мбит/с при задержке 3 мс.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Новая сеть создает техническую базу для развития перспективных технологий, включая видеотрансляции в разрешении 8K, облачные сервисы и решения дополненной реальности.

На момент запуска проекта в январе 2025 года Китай располагает крупнейшей в мире сетью 5G, насчитывающей 4,25 миллиона базовых станций.

Напомним, что, согласно результатам недавнего исследования, 84% жителей Татарстана готовы принять искусственный интеллект на рабочем месте. Это самый высокий показатель среди регионов России.



Матвей Гавриков