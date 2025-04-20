Исследование: спрос на строительные работы в Казани вырос на 48%

Фото: Мария Зверева

В марте спрос на строительные работы в Казани вырос на 48% по сравнению с февралем. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Услуг».

Наибольший рост показал интерес к фундаментным и бетонным работам (+89%). Это объясняется тем, что весна — лучшее время для заложения фундамента. Кроме того, спрос на фасадные работы вырос на 61%, на кладочные — на 50%, кровельные — на 40%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также выросла востребованность услуг по строительству. Возведение гаражей, бань и веранд стало популярнее на 81%, домов под ключ — на 21%. Отделкой деревянных домов и саун горожане стали интересоваться активнее на 47%.

Напомним, Росреестр Татарстана сообщил об увеличении спроса на загородную недвижимость в марте 2025 года. По сравнению с февралем количество сделок купли-продажи земельных участков выросло на 20,7% (с 5 164 до 6 232), а частных жилых домов — на 19,8% (с 805 до 964).

Галия Гарифуллина