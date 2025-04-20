В России осталось 149 тысяч «копеек»: эксперты обозначили регионы с наибольшим числом ВАЗ-2101

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Эксперты агентства «Автостат» провели исследование, посвященное 55-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101. По данным на 1 января 2025 года, в России зарегистрировано 149,4 тыс. «копеек».

Больше всего ВАЗ-2101 числится в Сибирском ФО (32,2%), в Центральном ФО — каждая шестая машина (16,3%), а в Южном ФО — каждая восьмая (11,9%). В остальных федеральных округах их доля составляет менее 10%, минимальное число зафиксировано в Северо-Западном ФО (5,8%).

Лидером среди регионов стала Иркутская область с долей 9,3%. В десятку также вошли Алтайский край (7,2%), Красноярский край (6,2%), Челябинская область (4,3%) и другие. Москва заняла 15-е место, Санкт-Петербург — 31-е, а Самарская область, где производился автомобиль, — только 32-е.

По данным пресс-службы АвтоВАЗа, за период с 1970 по 1988 год было выпущено 4,8 млн машин ВАЗ-2101. Оставшиеся в России автомобили составляют 3% от общего объема производства.

Напомним, что, по данным экспертов, наибольшим спросом пользуются автомобили марки Chery (15,7%), HAVAL (14,5%) и LADA (9%). В топ-5 моделей вошли HAVAL Jolion, OMODA C5, «Москвич 3», Jetour Dashing и Chery Tiggo 4 Pro.

Матвей Гавриков