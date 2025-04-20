Песков: Путин не давал указаний по продлению пасхального перемирия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Владимир Путин не отдавал распоряжений относительно продления пасхального перемирия.
- — Иных команд не было, — ответил Песков на вопрос, истечет ли перемирие в ночь на 21 апреля или может быть продлено.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о возможном продлении режима прекращения огня по инициативе главы государства.
Несмотря на то, что с 18.00 19 апреля согласно приказу Верховного главнокомандующего был объявлен режим прекращения огня, украинские военные продолжили свои атаки на позиции российских войск.
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