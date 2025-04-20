Christie’s распродаст коллекцию автора «Там, где живут чудовища» — от эротики до детских книг

Аукционный дом Christie’s 10 июня проведет торги, на которых будет продана часть личной коллекции писателя и иллюстратора Мориса Сендака

Фото: Реальное время

Аукционный дом Christie’s 10 июня проведет торги, на которых будет продана часть личной коллекции писателя и иллюстратора Мориса Сендака. Онлайн-торги стартуют 29 мая и завершатся 12 июня. Вырученные средства направят на поддержку фонда Сендака и дома в Риджфилде, штат Коннектикут. В этом доме автор жил более 40 лет. Сейчас в нем проходят резиденции для иллюстраторов. Ежегодно туда приглашают четырех художников, каждый из которых работает с архивами писателя в течение месяца. Программу запустили за два года до смерти Сендака. По словам представителей фонда, участие в проекте вернуло Сендаку интерес к книгам в период тяжелой депрессии.

Коллекцию для аукциона отобрали директор фонда и куратор. В список вошли работы, дублирующие те, что уже есть в доме, а также слишком хрупкие и дорогие для хранения в жилом пространстве. Сам Сендак в интервью говорил, что после его смерти произведения должны быть распроданы: «Я не хочу никому их оставлять. Это не собственность. Это временное владение, пока ты жив».

Коллекционировать он начал в конце 1950-х. После выхода книг «Там, где живут чудовища» (1963) и «На кухне ночью» (1970) Сендак смог позволить себе более дорогие покупки. Он также обменивал свои рисунки у дилеров на редкие книги. Так Сендак получил первые издания иллюстрированных вручную книг Уильяма Блейка — «Песни невинности» и «Песни опыта». Каждая из них, по оценке Christie’s, может уйти за $1—1,5 миллиона.

Морис Сендак за работой, 1963 год. Sam Falk / скриншот с сайта The New York Times

Рядом с кроватью в старой части дома Сендак хранил акварель Блейка к «Сну в летнюю ночь». Там изображены Титания и Оберон на белых лилиях. Стоимость работы — $400—600 тыс. Сендак держал ее не в климатическом архиве, а в спальне, без кондиционера. По словам сотрудников фонда, он хотел, чтобы произведения, которых касались руки художника, находились рядом. Здесь же стояла эмалевая миниатюра XVIII века — лев поедает оленя. Автор — художник Джордж Стаббс, соавтор — Джозайя Уэджвуд. Сендак купил ее в 2000 году. Оценочная стоимость — $100—150 тыс. Он хранил ее на дешевой подставке на комоде.

Сендак собирал также работы Сэмюэла Палмера, последователя Блейка. На аукцион выставлен один из трех экземпляров офорта «Одинокая башня». На нем изображены двое подростков, которые смотрят на свет в башне под звездным небом и луной. Сендак использовал эту манеру иллюстрации в книге, в которой описал фантастические приключения своей собаки. Любимой работой Стаббса Сендак называл офорт с изображением двух фокстерьеров.

Сендак также интересовался немецким романтизмом. В 1982 году он приобрел серию гравюр Филиппа Отто Рунге «Четыре времени дня». На них — обнаженные дети на цветах, частично составленных из объятий других детей. Ранее серия принадлежала Гете. Сендак взял стиль Рунге для обложки сборника эссе Caldecott & Company и книги «За пределами», вышедшей в 1981 году.

В аукционную подборку вошли и рисунки Генри Фюсли. Среди них — изображение жены художника у трюмо, вид сзади, подпираемого фаллическими колоннами. Один из экспертов отметил, что Сендаку импонировала телесность искусства XVIII века. Сендак, как он говорит, был частью контркультуры 1960-х. В книге «На кухне ночью» герой, Микки, изображен полностью обнаженным, как и участники мюзикла Hair. Некоторые библиотекари рисовали на теле героя одежду, закрашивая наготу. Сам Сендак говорил: «Голый мальчик пугал людей больше, чем любые чудовища, которых я придумал».

Игрушка 1935 года. скриншот с сайта The New York Times

Среди работ XX века — офорт Пикассо из серии Vollard Suite 1934 года. На нем Минатор в темноте, которого ведет девочка. По словам сотрудников фонда, Сендак интересовался образами пещер, психологической символикой и персонажами с головой быка. Один из героев «Там, где живут чудовища» — существо с рогами. Этот образ вошел в оригинальный плакат для библиотеки, который также продадут на торгах.

Сендак коллекционировал не только «высокое искусство», но и поп-культуру. Он обожал Микки-Мауса и собирал игрушки, выпущенные с 1928 по 1939 год. Его интересовали только версии с «глазами-пирогами». Позже, как он считал, Микки стал «слишком реалистичным». В доме до сих пор стоят фигурки, но главным лотом станет жестяная игрушка 1930-х годов — Микки и Минни на мотоцикле. Ее стоимость оценена в $30—50 тысяч.

Сендак умер в 2012 году в возрасте 83 лет. У него было несколько собак, которым он посвятил книги. Коллекционирование Сендак рассматривал не как накопление, а как часть творчества. Как он сам говорил, «вещи должны возбуждать или помогать работе».

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова