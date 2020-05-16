Главное о коронавирусе на 16 мая: в России самый низкий показатель за полмесяца, в Словении эпидемия побеждена

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Резервные участки на кладбище

За последние сутки в Татарстане подтвердились 84 новых случая COVID-19. 34 человека госпитализированы, 50 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания). Один случай является завозным, все остальные заболевшие заразились на территории республики.

Больше всего инфицированных выявлено среди людей от 60 до 70 лет — 26 человек.Чуть меньше в категории от 30 до 50 — 24 человека. Десяти заболевшим от 18 до 30 лет, 15 — от 50 до 60 лет. В категории от 70 до 80 лет числятся пять пациентов и от 80 до 90 — трое. Также среди инфицированных есть один ребенок.

Большинство заболевших вновь выявлено в Казани (51). В Набережных Челнах 17 больных, пятеро — в Зеленодольском районе, четверо — в Нижнекамском, по трое — в Апастовском и Лаишевском районах и двое — в Мензелинском. Единичные случаи зафиксированы в Азнакаевском, Алькеевском, Арском, Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Кайбицком, Пестречинском и Спасском районах Татарстана.



Таким образом, число заболевших в Татарстане достигло 2 148 случаев, семь человек умерли. Выздоровели за весь период 1 108 пациентов (+102 за последние сутки).



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Татарстан остается на 13-м месте по числу заболевших среди регионов России.



Казанский экстрасенс Рафик Миннекаев пообещал остановить коронавирус за «достойную плату». Он заявил, что смертность от вируса в принципе является стопроцентной, но пока он «удерживает ситуацию под контролем».



В казанском поселке Мирный решили расширить кладбище. Резервные участки подготовят «на всякий случай» для чрезвычайных ситуаций.

База данных цифровых пропусков, введенных в начале режима самоизоляции, удалена.

Уголовные дела за невыплаты медикам и смерти в Троице-Сергиевой лавре

За последние сутки в России выявлены 9 200 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 1 мая. Из больниц выписали 4 940 выздоровевших пациентов.

Таким образом, число зараженных выросло до 272 043, а выздоровевших — до 63 166 человек.

Зафиксированы 119 новых смертельных случаев. На данный момент от коронавируса умерли 2 537 россиян.



Топ регионов России по числу заболевших



Владимир Путин поручил наращивать объемы тестирования населения на коронавирусную инфекцию.

Руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что растет доля детей в общем количестве заразившихся.

В Коми проведут последние звонки и выпускные в школах, несмотря на пандемию.

В Троице-Сергиевой лавре от коронавируса скончался игумен Ферапонт (Апполонов). Это уже шестая смерть от последствий COVID-19 в мужском монастыре.

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За невыплату доплат медикам Следственный комитет будет возбуждать уголовные дела.

В Калуге главврач больницы уволился после зачисления медикам 27 тысяч рублей в качестве допвыплат.

Более половины пациентов больничного комплекса Коммунарки находятся в тяжелом состоянии.

В России будут штрафовать за отказ сдать анализы при подозрении на коронавирус.

Массовые тестирования в Украине и первая в Европе победа над эпидемией

По состоянию на 10.30, количество случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 4 629 407. Умерли 308 676 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По числу заболевших на первом месте по-прежнему находятся США (1 484 285). На второй строчке — Испания (274 367). Тройку замыкает Россия. На четвертом месте — Великобритания (236 711), на пятом — Италия (223 885).

Число активно болеющих составляет 2 559 669 человек.

Власти Украины решили начать массовое тестирование на COVID-19 по всей стране.

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса.

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Китайские ученые создали онлайн-калькулятор, который прогнозирует риски осложнений при COVID-19.

В США зафиксировано две сотни случаев воспалительного синдрома у детей. Предположительно, он связан с коронавирусом.

Собака и три кошки в Нидерландах заразились COVID-19. Животных заразили их хозяева.

Ольга Плешкова