Корабль «Союз МС-26» успешно вернул экипаж с МКС на Землю
Корабль «Союз МС-26» отстыковался от Международной космической станции и приземлился в Казахстане.
На Землю вернулись российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.
Экипаж находился в космосе с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года.
Напомним, что недавно глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о договоренности с НАСА синхронизировать сроки завершения работ на Международной космической станции (МКС).
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