В Татарстане стартовали традиционные весенние субботники
Активисты республиканского движения «Будет чисто» навели порядок на территории Волжско-Камского заповедника
В Татарстане стартовали традиционные весенние субботники. К примеру, активисты республиканского движения «Будет чисто» навели порядок на территории Волжско-Камского заповедника, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Субботник волонтеры посвятили 80-летию Великой Победы. К ним присоединились воспитанники военно-патриотического центра 67 школы и участники СВО. Акция чистоты завершилась экскурсией в музей.
В Казани на субботник вышли депутаты Госсовета и сотрудники аппарата парламента. Они облагородили сквер Котельникова.
— Это праздник общения, новых впечатлений и ощущений, радость от того, что у тебя есть возможность убрать старое, открыть новое. Вот такие символические мысли приходят, — рассказал депутат Геннадий Глушков.
Напомним, главный субботник весны в Казани пройдет 26 апреля в Березовой роще. Принять участие в нем призвал горожан министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.
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