В Татарстане стартовали традиционные весенние субботники

Активисты республиканского движения «Будет чисто» навели порядок на территории Волжско-Камского заповедника

Фото: скриншот из видеосюжета ТНВ

В Татарстане стартовали традиционные весенние субботники. К примеру, активисты республиканского движения «Будет чисто» навели порядок на территории Волжско-Камского заповедника, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Субботник волонтеры посвятили 80-летию Великой Победы. К ним присоединились воспитанники военно-патриотического центра 67 школы и участники СВО. Акция чистоты завершилась экскурсией в музей.

В Казани на субботник вышли депутаты Госсовета и сотрудники аппарата парламента. Они облагородили сквер Котельникова.

— Это праздник общения, новых впечатлений и ощущений, радость от того, что у тебя есть возможность убрать старое, открыть новое. Вот такие символические мысли приходят, — рассказал депутат Геннадий Глушков.

Напомним, главный субботник весны в Казани пройдет 26 апреля в Березовой роще. Принять участие в нем призвал горожан министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Галия Гарифуллина