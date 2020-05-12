Единая база персональных данных — бюрократическое облегчение или путь к «цифровому концлагерю»?

Чем грозит создание единого федерального информационного регистра: комментарии эксперта

Создание единой базы персональных данных россиян угрожает безопасности граждан, противоречит Конституции и ряду федеральных законов, считает политолог, колумнист «Реального времени» Карина Горбачева. Пока в России шла пандемия COVID-19, а люди жили в режиме самоизоляции, депутаты Госдумы, обсуждая антикоронавирусные мероприятия, неожиданно вернулись к законопроекту о едином информационном регистре (ЕФИР) и поддержали его. Однако документу предстоит пройти еще третье чтение. В сегодняшней авторской колонке Горбачева рассказывает историю вопроса и объясняет, какими последствиями может обернуться этот закон.

17 апреля Государственная дума рассмотрела во втором чтении законопроект №759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Согласно данной законотворческой новелле, предполагается создать единую базу данных, в ней будут собираться сведения из всех других баз данных, которые имеются у государства. Как отмечают авторы законопроекта, единый инфореестр позволит сократить время на получение гражданами государственных услуг. Законопроект спешно рассмотрели и практически единогласно одобрили. Видимо, депутаты полагают, что его принятие не терпит отлагательств. Попробуем разобраться, что скрывается за этим законопроектом и так ли срочно его нужно принять?

История законопроекта

Изначально проект в исходной версии за подписью Дмитрия Медведева был внесен на рассмотрение Госдумы правительством 23 июля 2019 года. В пояснительной записке к документу указывалось, что его разработка предусмотрена указом президента 2016 года «О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования», частью 4 статьи 13 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и планом мероприятий по формированию и ведению единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России, утвержденным распоряжением правительства аж в 2017 году.

17 сентября 2019 года состоялось первое рассмотрение законопроекта на депутатском собрании. Перед голосованием активно обсуждалась сущность и необходимость законопроекта, возможные риски. Но документ все-таки одобрили, в том числе депутаты, высказавшие сомнения в его необходимости.

Юристы высказывались о несоответствии этого законопроекта Конституции, текущим законам и президентским указам. Фото skr.su

Тем временем в обществе возникла дискуссия, в ходе которой юристы высказывались о несоответствии этого законопроекта Конституции, текущим законам и президентским указам. Общественники приводили даже позицию Русской православной церкви, принятую Архиерейским собором в 2013 году, о недопустимости принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации. В среде скептически настроенных к нововведению граждан ожидали рассмотрения законопроекта той же осенью, но, видимо из-за активного неодобрения среди населения законопроект был отложен.

Внезапно вспомнили о нем с наступлением весны, а именно периода распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Пока страна и СМИ обсуждали введение ограничительных мер, Госдума рассмотрела пакет документов, которые должны были приниматься именно в связи с антикоронавирусными мероприятиями. Среди разных законопроектов затесался и законопроект о едином информационном регистре. Какое именно отношение он имеет к противоэпидемическим мерам и имеет ли вообще, пояснено не было. Однако законопроект так торопились принять, что обошлись без обсуждений, предписанных регламентом.

Кроме того, текст законопроекта был размещен на сайте Госдумы вечером, накануне дня рассмотрения. Некоторые полагают, что депутаты попросту не могли успеть ознакомиться с поправками, за которые уже на следующий день дружно голосовали за. При этом объем изменений, по словам председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, составил около трети всего документа.

Между тем попытка начать дискуссию по поводу предлагаемых нововведений на заседании Госдумы была начата депутатом «Единой России» от Башкирии Ингой Юмашевой. Она заявила, что это крайне важный вопрос и он возмутил очень многих в нашей стране. Однако председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин прервал ее выступление, сославшись на регламент. Согласно процедуре, во втором чтении заслушиваются возражения депутатов по поправкам к законопроекту до голосования. К сожалению, Юмашева хоть и взяла слово, но сделала это уже после голосования.

Объем изменений, по словам Александра Хинштейна, составил около трети всего документа. Фото duma.gov.ru

Отдаем свои данные добровольно или принудительно?

Что же несет законопроект о создании единого инфорегистра данных и не дублирует ли он уже существующие механизмы сбора информации о гражданах? Сейчас в стране действует ФЗ-152 «О персональных данных», который позволяет гражданам добровольно передавать информацию о себе в госорганы для сбора, обработки и других целей. При этом передача данных других людей запрещена. Запрещен и принудительный сбор информации, а также обработка данных ради обработки. Новый законопроект предполагает принципиально другое отношение к персональным данным. Информацию предлагают собирать принудительно в целях «создания системы учета сведений о населении, обеспечивающей их актуальность». Кроме того, законопроект предполагает собирать сведения не только о самой личности, но и ее родственниках. Юристы отмечают, что сбор данных ради учета нарушает закон. Как указано в постановлении Конституционного суда РФ от 22.06.2010 №14-П, «цели одной только рациональной организации деятельности органов власти не могут служить основанием для ограничения прав и свобод».

Однако это не единственное положение, вызывающее опасения. Согласно статье 5 ФЗ-152 «О персональных данных», «не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой». Но законопроект предполагает именно сбор разнородной информации в одной информационной базе. Примечательно также и то, что, согласно ч. 11 ст. 8 законопроекта, записи и сведения Единого регистра о населении «подлежат постоянному хранению, их изъятие и уничтожение не допускается». Хотя, согласно части 1 статьи 24 Конституции РФ, «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются», поэтому каждый гражданин вправе отозвать свои персональные данные из каких бы то ни было структур.

У противников данного законопроекта есть и другие вопросы к содержанию предлагаемого документа. Например, почему человека хотят лишить права выбирать форму получения госуслуг? Ведь согласно изменениям, внесенным ко второму чтению, получить государственные и муниципальные услуги в неэлектронной форме станет невозможно. Эти и другие возражения оппоненты задают в письменном виде депутатам Госдумы и требуют воздержаться от одобрения законопроекта в третьем чтении. Более того, факт нарушения процедуры рассмотрения нововведений во втором чтении, в процессе которого депутаты голосовали без принятой дискуссии, позволяет надеяться, что результаты прошедшего голосования могут быть аннулированы, а законопроект вернут на новое рассмотрение во втором чтении.

ОУПС напоминает также о том, что на Нюрнбергском процессе международный военный трибунал признал практику присвоения людям номеров преступлением против человечности, не имеющим срока давности. Фото wikipedia.org

Инфоконцлагерь?

Пока российский мир обсуждал ограничения на передвижение, электронные пропуска и маски, а также гадал, будет ли парад на День Победы, депутаты позволили себе одобрить законопроект, который общество даже не успело оценить. Но некоторые все-таки обратили на него внимание. Например, глава одного из центральных муниципальных округов Москвы Яков Якубович в статье «Государство хочет знать про вас все» отметил, что «каждый, кто будет своим умом, талантом, принципиальностью пробивать дорогу в жизнь, автоматически подпадает под дамоклов меч под названием ЕФИР» (единый федеральный информационный регистр).

На данный момент законопроект находится на третьей стадии рассмотрения, но дата третьего чтения еще не определена. Кто-то ждет введения такого закона, считая, что он упростит жизнь в бюрократическом плане. Другие же опасаются, что по аналогии со вторым чтением рассмотрение законопроекта может быть назначено внезапно, накануне, и принят закон будет так же, без каких-либо обсуждений. Но еще больше люди опасаются, что этот законопроект приведет к утрате безопасности. Ведь как показывает практика, чем больше данных люди передают каким-либо структурам, тем больше риск, что эти данные могут похитить или продать, как случилось осенью прошлого года с персональными данными клиентов, казалось бы, надежного Сбербанка.

«Законопроекты, предполагающие идентификацию граждан через номерной идентификатор, преступны, умаляют человеческое достоинство, нарушают неотчуждаемое право человека на имя», — отмечает «Общественный уполномоченный по правам семьи». ОУПС напоминает также о том, что на Нюрнбергском процессе международный военный трибунал признал практику присвоения людям номеров преступлением против человечности, не имеющим срока давности. Между тем пункт о создании одной записи для сведений о каждом физическом лице — один из главных в этом законопроекте.