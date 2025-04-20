В Холмском порту произошел разлив нефтепродуктов при перекачке топлива

Фото: Арсений Фавстрицкий

Разлив нефтепродуктов зафиксирован в Холмском морском торговом порту при перекачке топлива из танкера «Александр Кащук», об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Судно оградили бонами для предотвращения распространения загрязнения, а Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку и контролирует ход аварийно-спасательной операции.

Недавно правительство России выделило 1,092 млрд рублей на демонтаж надстроек затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, а также на разработку проектной документации коффердамов — специальных герметичных сооружений, необходимых для проведения работ.

Матвей Гавриков