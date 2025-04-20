Сергей Вершинин: Россия удерживает лидирующие позиции в цифровизации, несмотря на санкции
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия, несмотря на санкции и попытки взломов оборудования, сохраняет лидирующие позиции в области цифровизации.
- По его словам, 14 мая на KazanForum пройдет сессия по международной информационной безопасности, где Россия готова делиться опытом защиты суверенитета в информационном пространстве.
Напомним, что XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет с 13 по 18 мая в Казани. Ожидается, что в нем примут участие не менее 20 тыс. человек.
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