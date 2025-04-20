Новости общества

14:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сергей Вершинин: Россия удерживает лидирующие позиции в цифровизации, несмотря на санкции

10:40, 20.04.2025
Сергей Вершинин: Россия удерживает лидирующие позиции в цифровизации, несмотря на санкции
Фото: Динар Фатыхов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия, несмотря на санкции и попытки взломов оборудования, сохраняет лидирующие позиции в области цифровизации.

  • По его словам, 14 мая на KazanForum пройдет сессия по международной информационной безопасности, где Россия готова делиться опытом защиты суверенитета в информационном пространстве.

Напомним, что XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет с 13 по 18 мая в Казани. Ожидается, что в нем примут участие не менее 20 тыс. человек.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также