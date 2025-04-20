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МЧС разъяснило правила жарки шашлыков на приусадебных участках

14:50, 20.04.2025
МЧС разъяснило правила жарки шашлыков на приусадебных участках
Фото: Динар Фатыхов

МЧС России пояснило ТАСС, когда запрещено жарить шашлыки на приусадебных участках. Согласно правилам противопожарного режима, на территориях частных домовладений нельзя использовать открытый огонь вне специально отведенных мест.

  • Мангал считается специальной емкостью для приготовления пищи при соблюдении условий: он должен находиться не ближе 5 м от построек, вокруг него в радиусе 2 м не должно быть мусора и сухостоя. Лицо, использующее открытый огонь, должно иметь средства пожаротушения и мобильную связь для вызова пожарных.

При введении особого противопожарного режима использование открытого огня, включая мангалы, а также разведение костров и сжигание мусора будет полностью запрещено.

Напомним, что весенний пожароопасный сезон в ПФО, а также в Центральном и Дальневосточном округах начался на месяц раньше обычного. Всероссийские силы для борьбы с лесными пожарами насчитывают свыше 28 тысяч человек, готовых оперативно реагировать на возникающие возгорания. Жителей Приволжского федерального округа призывают к бдительности и ответственности при посещении лесов в пожароопасный период. О случаях возгорания следует немедленно сообщать в экстренные службы.

Матвей Гавриков

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