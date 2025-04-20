МЧС разъяснило правила жарки шашлыков на приусадебных участках
МЧС России пояснило ТАСС, когда запрещено жарить шашлыки на приусадебных участках. Согласно правилам противопожарного режима, на территориях частных домовладений нельзя использовать открытый огонь вне специально отведенных мест.
- Мангал считается специальной емкостью для приготовления пищи при соблюдении условий: он должен находиться не ближе 5 м от построек, вокруг него в радиусе 2 м не должно быть мусора и сухостоя. Лицо, использующее открытый огонь, должно иметь средства пожаротушения и мобильную связь для вызова пожарных.
При введении особого противопожарного режима использование открытого огня, включая мангалы, а также разведение костров и сжигание мусора будет полностью запрещено.
Напомним, что весенний пожароопасный сезон в ПФО, а также в Центральном и Дальневосточном округах начался на месяц раньше обычного. Всероссийские силы для борьбы с лесными пожарами насчитывают свыше 28 тысяч человек, готовых оперативно реагировать на возникающие возгорания. Жителей Приволжского федерального округа призывают к бдительности и ответственности при посещении лесов в пожароопасный период. О случаях возгорания следует немедленно сообщать в экстренные службы.
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