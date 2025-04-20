Пасхальные богослужения проведены в 16 африканских странах

Фото: Михаил Захаров

Священники из России совершили пасхальные богослужения в 16 африканских государствах. Об этом ТАСС сообщили в Россотрудничестве.

— По благословению патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина, председателя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония и с согласованием с епархиальными архиереями пасхальные службы проведены в 16 странах Африки, — говорится в сообщении.

В пасхальную ночь патриарший экзарх Африки возглавил богослужение в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского Южно-Африканской епархии в Йоханнесбурге.

— Праздничные литургии для соотечественников прошли в Анголе, Мали, Республике Сейшельские Острова, Эфиопии, Танзании, Кении, Гвинее, Экваториальной Гвинее, Бенине, Бурунди, Центральноафриканской Республике и других странах. Они проводились в посольствах, Русских домах, российских учреждениях и на приходах экзархата, — уточнили в агентстве.

По данным Россотрудничества, пасхальные богослужения охватили более 30 стран континента. Верующие исповедовались, причащались, получали подарки, иконы и духовную литературу.

— В Гвинее пасхальная служба для соотечественников проведена впервые. Также местные клирики патриаршего экзархата Африки совершили торжественные службы в Кении, Кот-д’Ивуаре, Уганде, Нигерии, Замбии, Того, Демократической Республике Конго, Буркина-Фасо, на Мадагаскаре и в других государствах, — добавили в ведомстве.

Кроме того, в Великую субботу в Бурунди и Демократической Республике Конго состоялось таинство крещения местных жителей.

Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) является главным событием года для православных христиан. В 2025 году Пасха отмечается 20 апреля.

Напомним, что врач-эндокринолог, диетолог рассказала, сколько кулича и пасхи можно употребить в пищу без ущерба для здоровья. По ее словам, оба блюда относятся к десертам, богатым добавленными сахарами и жирами.

Матвей Гавриков