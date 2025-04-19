Популярность путешествий из Казани в майские праздники увеличилась на 50%

Наиболее востребованным направлением стала Турция

Фото: Максим Платонов

Спрос на путешествия с вылетом из Казани и заездом на майские праздники на сегодняшний день вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

В пятерку наиболее популярных направлений вошли:

Турция — 59% от общего количества заявок;

Египет — 22,8%;

ОАЭ — 10,5%;

Россия — 4,7%;

Китай — 1,9%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2024-м на Турцию пришлось 50% заявок, а на Египет, ОАЭ и Россию — по 15,7%.

Изменились в этом году и цены на туры. Так, туры в Турцию подорожали на 5,3% — их стоимость составила 159 650 рублей. Цены на поездки по России выросли на 7,9%, достигнув 73 800 рублей. А вот туры в Египет подешевели на 2,5% — они обойдутся в 222 900 рублей.

Напомним, в этом году иностранным туристам не хватило мест в российских гостиницах на майские праздники. Причиной стала активная бронь номеров со стороны россиян.

Галия Гарифуллина