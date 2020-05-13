«Шамиль сгорел за пять дней»: сенатор Морозов рассказал, как коронавирус убил его помощника

Фото: Максим Платонов

«Все произошло очень быстро»

Сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге от коронавируса скончался Шамиль Ильясов — помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова.

Как рассказал парламентарий корреспонденту «Реального времени», Ильясов умер еще в понедельник. О его смерти сенатор узнал вчера. Несмотря на солидный возраст (63 года), Ильясов был вполне здоров, ничем хроническим не болел. Но от COVID-19 «сгорел» за считанные дни.

— Шамиль сам из Санкт-Петербурга. В этом городе он находился на карантине вместе с семьей. Он заболел очень неожиданно. У него сразу поднялась температура. Его увезли в больницу, проверили на коронаинфекцию, она подтвердилась. Исследование на КТ показало, что у него очень большое поражение легких — более 90%. Его сразу подключили к аппарату ИВЛ. Но такой масштаб поражения говорил, что ситуация очень критическая. Он почти сразу позвонил своему родному брату. И уже от брата я узнал, что ситуация у Шамиля очень плохая. После этого он скончался. Он был в больнице 5—6 дней… Все произошло очень быстро, — рассказал нам Морозов.

Сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге от коронавируса скончался Шамиль Ильясов — помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова. Фото facebook.com/oleg.morozov.121772

— Похороны уже состоялись?

— С похоронами были определенные сложности. Когда ставится диагноз «коронавирус», с погребением возникают некоторые проблемы. Выехать туда, к сожалению, не могу. Брат должен позвонить, сообщить. На вчерашний день он еще не был похоронен.

— По каким вопросам он вам помогал?

— Мы с ним знакомы много лет. Бывший финансист, банкир из Санкт-Петербурга. Он мне помогал по вопросам взаимодействия с федеральными органами власти. Работал в том числе в Москве. По моим поручениям он работал с федеральными министерствами, ведомствами.

«Это наша действительность, к ней надо относиться всерьез»

Напомним, вчера COVID-19 обнаружился у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он сейчас лечится в больнице вместе с супругой Татьяной Навкой. Также коронавирусом заразились премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

— Вывод только один: нужно беречься, — подчеркивает Морозов в беседе с «Реальным временем». — Как показывает статистика, летальных исходов у людей в возрасте до 18 лет практически нет, разве что единичные; от 25 до 45 лет — не очень высокий процент смертности; после 45 лет начинаются уже проблемы, особенно на фоне хронических заболеваний. У Шамиля не было хронических заболеваний, он был относительно здоровым человеком, хотя ему было 63 года. Но, как видите, сгорел за пять дней. Тем не менее эта зараза очень опасная. Для кого-то она проходит совершенно незаметно и безболезненно, некоторые даже не замечают болезни. А для кого-то последствия бывают очень трагические. Поэтому нужно всем беречься и быть крайне аккуратными, особенно тем, кто находится в зоне риска, — я имею в виду людей старше 45 лет, особенно с хроническими заболеваниями. Вот им надо выходить [из дома] как можно реже, обязательно в маске, перчатках. Вот я, например, хожу на работу, но в маске и перчатках. Каждые два часа их меняю, если нахожусь вне кабинета. Это наша действительность, к ней надо относиться всерьез.

Тимур Рахматуллин