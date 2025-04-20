Лавров раскритиковал ЕС за попытки возродить идеологию нацизма
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Евросоюза открыто стремятся возродить идеологию нацизма, так он отреагировал на запрет участвовать в мероприятиях 9 Мая в России.
- Он подчеркнул, что Россия приложит все усилия, чтобы не допустить распространения таких идей и вернуть Европу к ее традиционным ценностям.
Недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предложила США снять санкции с авиакомпании «Аэрофлот». Это предложение было сделано больше месяца назад, но пока не получило ответа от американской стороны.
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