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Лавров раскритиковал ЕС за попытки возродить идеологию нацизма

12:30, 20.04.2025
Лавров раскритиковал ЕС за попытки возродить идеологию нацизма
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Евросоюза открыто стремятся возродить идеологию нацизма, так он отреагировал на запрет участвовать в мероприятиях 9 Мая в России.

  • Он подчеркнул, что Россия приложит все усилия, чтобы не допустить распространения таких идей и вернуть Европу к ее традиционным ценностям.

Недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предложила США снять санкции с авиакомпании «Аэрофлот». Это предложение было сделано больше месяца назад, но пока не получило ответа от американской стороны.

Матвей Гавриков

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