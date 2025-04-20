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Качаловский театр купит авиабилеты на 1,5 млн рублей

10:10, 20.04.2025
Качаловский театр купит авиабилеты на 1,5 млн рублей
Фото: Рената Валеева

Театр им. Качалова закупит авиабилеты на общую сумму 1,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель обязуется забронировать и оформить 38 авиабилетов по маршрутам Москва — Казань и Казань — Москва.

Билеты делятся на три категории:

  • экономкласс, дата вылета в Казань — 18 сентября, вылет в Москву — 22 сентября, 11 штук;
  • экономкласс, дата вылета в Казань — 19 сентября, вылет в Москву — 22 сентября, 25 штук;
  • бизнес-класс, дата вылета в Казань — 19 сентября, вылет в Москву — 22 сентября, 2 штуки.
Елизавета Пуншева

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