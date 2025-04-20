Качаловский театр купит авиабилеты на 1,5 млн рублей
Театр им. Качалова закупит авиабилеты на общую сумму 1,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, исполнитель обязуется забронировать и оформить 38 авиабилетов по маршрутам Москва — Казань и Казань — Москва.
Билеты делятся на три категории:
- экономкласс, дата вылета в Казань — 18 сентября, вылет в Москву — 22 сентября, 11 штук;
- экономкласс, дата вылета в Казань — 19 сентября, вылет в Москву — 22 сентября, 25 штук;
- бизнес-класс, дата вылета в Казань — 19 сентября, вылет в Москву — 22 сентября, 2 штуки.
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