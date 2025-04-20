Тысячи американцев вышли на протесты против политики Трампа
- Тысячи протестующих в США провели акции против политики Дональда Трампа, обвиняя его в попрании гражданских свобод и чрезмерном вмешательстве в вопросы иммиграции, экономики и другие сферы.
В Нью-Йорке демонстранты заполнили 15 кварталов Манхэттена, более 700 мероприятий прошло от Флориды до Лос-Анджелеса, передает The New York Times.
По данным The Wall Street Journal, государственные расходы США увеличились на $154 миллиарда с момента инаугурации Дональда Трампа, несмотря на работу созданного им ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), призванного сократить госрасходы.
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