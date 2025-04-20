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Тысячи американцев вышли на протесты против политики Трампа

08:50, 20.04.2025
Тысячи американцев вышли на протесты против политики Трампа
Фото: скриншот из соцсети X
  • Тысячи протестующих в США провели акции против политики Дональда Трампа, обвиняя его в попрании гражданских свобод и чрезмерном вмешательстве в вопросы иммиграции, экономики и другие сферы.

В Нью-Йорке демонстранты заполнили 15 кварталов Манхэттена, более 700 мероприятий прошло от Флориды до Лос-Анджелеса, передает The New York Times.

По данным The Wall Street Journal, государственные расходы США увеличились на $154 миллиарда с момента инаугурации Дональда Трампа, несмотря на работу созданного им ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), призванного сократить госрасходы.

Матвей Гавриков

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