В конце апреля, по прогнозу ученых, ожидаются магнитные бури

Фото: Динар Фатыхов

Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института земного магнетизма РАН сообщили о серии магнитных бурь, которые накроют Землю в конце апреля.

Первая волна геомагнитных возмущений ожидается 22 апреля. Магнитные бури повторятся 24 и 25 апреля, при этом наибольшая интенсивность прогнозируется на 22 и 24 апреля. Уровень активности оценивается как G1 — слабая магнитная буря.

Кроме того, ученые предупредили о новом всплеске солнечной активности в начале мая. Магнитные бури возможны 2, 5, 6 и 7 мая. Повышенная геомагнитная активность также прогнозируется 1, 8, 10 и 18 мая.

Напомним, что в эту среду на Земле была зафиксирована сильная магнитная буря уровня G3.3, что классифицируется как «между сильным и очень сильным».



Матвей Гавриков