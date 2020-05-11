Аналитика «Реального времени»: пандемия коронавируса впятеро снизила число авиаперелетов

Статистика снижения числа перелетов в мире и в России в апреле 2020-го

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» изучает статистику изменения числа авиаперелетов на фоне эпидемии коронавируса. Наиболее пострадали от ситуации аэропорты Европы и Нью-Йорка. В других штатах США снижение тоже в разы, но не такое сильное, как в крупнейшем городе страны. В России число перелетов снизилось в 2—4 раза, а вот Китай уже начал восстанавливаться.

Число рейсов в мире снизилось в пять раз, а в Индии — в 56 раз

Пандемия COVID-19 за последние несколько месяцев затронула все без исключения сферы общественной жизни и бизнеса. Но одной из самых пострадавших отраслей стало авиасообщение — очевидно, в контексте почти повсеместного введения режимов карантина или самоизоляции и закрытия границ спрос на перемещения между городами и странами снизился в разы. «Реальное время» решило изучить, как отразилась эпидемия на деятельности авиакомпаний. Мы посмотрели на статистику авиаперелетов — количество рейсов между странами и число выполненных перелетов в крупнейших аэропортах.

Ситуация, судя по статистике radarbox.com, катастрофическая. Если год назад, 22 апреля 2019 года, в мире было осуществлено 112,5 тысячи коммерческих авиарейсов (а спустя три дня показатель дошел до 115 тысяч), то ровно через год показатель составил всего 23,8 тысячи штук. Таким образом, по миру цифра снизилась на 79%, или почти в пять раз.

Одно из самых значительных снижений оказалось в стране, где число заражений COVID-19 не самое большое, особенно в расчете на душу населения — Индии. Здесь число внутренних рейсов уменьшилось вообще на 98%, или в 56 раз — с 2,5 тысячи рейсов в день до 45 штук. Международные рейсы в той же стране сократились не так сильно — на 89% (в 9 раз), с 1055 до 112 ежедневных рейсов. Объясняется такое снижение одними из самых жестких в мире карантинными мерами, принятыми еще в конце марта: о карантине объявили всего за 4 часа до его введения, он подразумевал почти полный запрет на выход из дома. 15 апреля условия карантина смягчили, но в целом он был продлен до 16 мая.



Европа «просела» гораздо сильнее, чем США, а Китай «приходит в себя»

Почти такое же значительное снижение — у рейсов по Европе из Италии (и наоборот), а также между Европой и Великобританией. Снижение составило 96%. Вообще в Европе больше всего сократились внутриевропейские направления — на 94%, или в 17 раз. Причина — в почти повсеместном закрытии границ между странами континента. Впрочем, на фоне ослабления ограничения во многих странах Евросоюза ведутся разговоры о возможном постепенном открытии границ, так что, вероятно, в ближайшее время авиаотрасль может начать оживать. С полетами на другие страны «оживление» наступит, скорее всего, позже. При этом число рейсов из Европы в Латинскую Америку сократилось примерно на те же 94%. В численности полетов на другие континенты снижение оказалось чуть менее значительным: на 84% — в США (в 6 раз), на 80% — в Азию.

В самих США ситуация несколько неоднозначная. Величина «проседания» количества полетов сильно зависит от аэропорта и направления. Так, 84%-ное снижение число полетов в Европу — одно из самых значительных по стране. Еще большее снижение — только по числу рейсов между США и Латинской Америкой (на 85%). А вот рейсов внутри США стало меньше «всего» на 71% — в три раза. Авиасообщение между США и странами Азии снизилось вообще лишь на 56%, и это — одно из самых незначительных снижений в мире.

Меньшая цифра — только у полетов внутри Китая. Их число на 22 апреля снизилось на 51%, то есть чуть больше, чем в два раза. Тут, однако, нужно понимать, что страна уже довольно давно восстанавливается от коронавируса, границы регионов сейчас открыты, а пиковое снижение было более значительным. Например, если 22 апреля внутри Китая было осуществлено 4,8 тысячи коммерческих авиарейсов, то 4 апреля — всего 3,3 тысячи. Минимальная цифра была зафиксирована 13 февраля — всего 1,7 тысячи рейсов. А год назад, в конце апреля 2019 года, показатель достигал 10 тысяч.

Снижение числа рейсов по направлениям

Направление Во сколько раз снизилось число рейсов Изменение 22 апреля 2020 - 22 апреля 2019 Всего 5 -79% США <-> США 3 -71% США <-> НЕ США 6 -82% США <-> Европа 6 -84% США <-> Латинская Америка 7 -85% США <-> Азия 2 -56% США <-> Китай 3 -60% Канада <-> Канада 4 -75% Канада <-> НЕ Канада 11 -91% Европа <-> Европа 17 -94% Европа <-> НЕ Европа 6 -82% Европа <-> Великобритания 24 -96% Европа <-> Азия 5 -80% Европа <-> Латинская Америка 17 -94% Великобритания <-> Великобритания 10 -90% Великобритания <-> НЕ Великобритания 15 -93% Италия <-> Италия 13 -92% Италия <-> НЕ Италия 28 -96% Китай <-> Китай 2 -51% Китай <-> НЕ Китай 4 -74% Бразилия <-> Бразилия 13 -93% Бразилия <-> НЕ Бразилия 6 -83% Индия <-> Индия 56 -98% Индия <-> НЕ Индия 9 -89% Иран <-> Иран 3 -69% Иран <-> НЕ Иран 3 -62%

Данные по общему числу полетов в России сервис radarbox.com, к сожалению, не предоставляет. Однако позже мы оценим изменение числа рейсов из крупнейших российских аэропортов. Впрочем, за год есть информация по числу рейсов двух крупнейших авиакомпаний России: «Аэрофлот» снизил число рейсов в девять раз — с 823 до 90 перелетов в день, а у S7 показатель «просел» всего в три раза — с 325 до 127 перелетов.



Лидерами по снижению среди крупнейших авиакомпаний мира стали малайзийский лоукостер AirAsia со снижением в 305 раз (с 610 до 2), индийская IndiGo — в 97 раз (с 1355 до 14), колумбийская Avianca — в 92 раза (с 551 до 6), Austrian Airlines — в 175 раз (с 349 до 2), TAP Portugal — в 143 раза (с 429 до 3). Абсолютный антирекорд у британского дискаунтера Easyjet — снижение с 1712 до 1 рейса. При этом, например, бельгийская Brussels Airlines и нидерландская Transavia Airlines снизили свои показатели с 237 и 264 до нуля.

Снижение числа рейсов авиакомпаний мира

Авиакомпания Во сколько раз снизилось число рейсов Изменение 22 апреля 2020 - 22 апреля 2019 Aeroflot Russian Airlines 9,1 -89% S7 Airlines 2,6 -61% American Airlines 3,9 -74% Delta Air Lines 5,0 -80% Southwest Airlines 2,8 -64% United Airlines 7,0 -86% Alaska Airlines 5,0 -80% Jetblue 8,1 -88% Spirit Airlines 10,3 -90% Hawaiian Airlines 6,8 -85% British Airways 14,7 -93% Ryanair 29,4 -97% Iberia 29,1 -97% Vueling Airlines 36,6 -97% Aer Lingus 11,6 -91% Lufthansa 15,3 -93% Eurowings 26,3 -96% Swiss International Air Lines 22,9 -96% Austrian Airlines 174,5 -99% Brussels Airlines

-100% KLM Royal Dutch Airlines 13,0 -92% Air France 32,7 -97% Transavia Airlines

-100% easyJet Airline 1712,0 -100% Turkish Airlines 20,2 -95% Wizz Air 17,2 -94% Norwegian Air Shuttle 6,8 -85% Scandinavian Airlines System 2,3 -57% Alitalia 9,0 -89% TAP Portugal 143,0 -99% Aegean Airlines 18,3 -95% Finnair 10,8 -91% Jet2.com

-100% Air Europa 45,5 -98% LOT Polish Airlines 18,3 -95% Air Canada 15,7 -94% Westjet Airlines 7,6 -87% Air China 2,6 -62% China Southern Airlines 2,3 -56% China Eastern Airlines 2,4 -59% Emirates 4,6 -78% Qatar Airways 3,4 -70% All Nippon Airways 5,3 -81% AirAsia 305,0 -100% AirAsia Japan

-100% AirAsia India

-100% Air India 50,1 -98% Japan Airlines 5,5 -82% IndiGo 96,8 -99% Jetstar Airways 33,1 -97% Qantas 4,4 -77% TAM Linhas Aéreas 15,0 -93% Avianca 91,8 -99% FedEx Express 2,5 -60% United Parcel Service 1,3 -24% Lufthansa Cargo Ag 1,3 -22%

Закрытые Нью-Йорк и Европа

Что касается основных мировых аэропортов — то в основном количество рейсов в них снизилось на 70—90%. К примеру, крупнейший российский аэропорт — Шереметьево — по данным AirNav Systems, за месяц снизил число рейсов в 11 раз, до 95 штук в день. Год назад их было 1074. Аэропорты США «просели» слабее — в основном на 75—80%. Лидером по снижению стала нью-йоркская «Ла Гуардиа» — тут число рейсов снизилось в 34 раза. Другой нью-йоркский аэропорт — имени Джона Кеннеди — «просел» заметно меньше — в 8 раз. При этом в других штатах, где цифры по заболеванию коронавирусом не такие высокие, как в Нью-Йорке, снижение числа рейсов не так ярко выражено: в Атланте и Чикаго, например, рейсов стало меньше в 4 раза, в Далласе и Омахе — вообще в три.

В Азии больше всего снизилось число рейсов в Индии — аэропорты Мумбаи и Нью-Дели стали принимать и отправлять на 97% меньше рейсов: их число снизилось в 31 и 34 раза,соответственно. В малайзийском Куала-Лумпуре рейсов стало в 13 раз меньше, в столице Таиланда Бангкоке — в 10 раз. А вот Китай на этом фоне смотрится уже неплохо: сейчас в Пекине число рейсов в 5 раз меньше, чем год назад, а в Шанхае, Шэньчжэне и Чэнду — лишь в два раза.

Одна из самых печальных ситуаций — в Европе. Итальянские аэропорты в Риме и Милане снизили число рейсов в 13 и 11 раз, парижский аэропорт имени Шарля де Голля и амстердамский «Схипхол» — в 10 и 11 раз. Аэропорт в Мадриде уменьшил число рейсов в 20 раз, в Барселоне — вообще в 26 раз. Аэропорт Мюнхена снизил число рейсов в 22 раза, Франкфурта — в семь раз. В Великобритании ситуация еще хуже: если в лондонском «Хитроу» число рейсов уменьшилось в 8 раз, то в «Гэтвике» — в 54 раза, а в Манчестере — в 33 раза. Но абсолютный антирекорд принадлежит все же новому аэропорту в крупнейшем городе Турции — Стамбуле. Число рейсов за год тут уменьшилось в 179 раз — если в прошлом апреле он обслуживал 1251 рейс в день, то сейчас показатель снизился до семи. Объясняется это полным закрытием международного авиасообщения в Турции с 27 марта.

Снижение числа рейсов в аэропортах мира

Аэропорт Во сколько раз снизилось число рейсов Изменение 23 апреля 2020 - 23 апреля 2019 UUEE / SVO RU - Москва 11,3 -91% KJFK / JFK US - Нью-Йорк 7,6 -87% KATL / ATL US - Атланта 4,4 -77% KMCO / MCO US - Орландо 4,8 -79% КОМА / ОМА США - Омаха 3,2 -68% KLGA / LGA США - Нью-Йорк 33,7 -97% KEWR / EWR US - Ньюарк 13,1 -92% KLAS / LAS US - Лас Вегас 4,7 -79% KLAX / LAX US - Лос-Анджелес 3,9 -75% KSFO / SFO US - Сан-Франциско 5,4 -81% КДЕН / ДЕН - Денвер 3,2 -69% KORD / WORD US - Чикаго 3,9 -74% KDFW / DFW US - Даллас-Форт-Уэрт 2,9 -66% KCLT / CLT US - Шарлотта 3,1 -67% CYYZ / YYZ CA - Торонто 9,2 -89% CYUL / YUL CA - Монреаль 10,9 -91% CYVR / YVR CA - Ванкувер 6,4 -84% ZSPD / PVG CN - Шанхай 2,3 -56% ZGGG / CAN CN - Гуанчжоу 2,7 -63% ZBAA / PEK CN - Пекин 5,1 -80% ZGSZ / SZX CN - Шэньчжэнь 1,6 -38% ZUUU / CTU CN - Чэнду 1,5 -35% WSSS / SIN SG - Сингапур 7,9 -87% МОЙ WMKK / KUL - Куала-Лумпур 13,4 -93% WIII / CGK ID - Джакарта 3,2 -69% VTBS / BKK TH - Бангкок 10,5 -90% VIDP / DEL IN - Нью-Дели 34,1 -97% VABB / BOM IN - Мумбаи 30,5 -97% VHHH / HKG HK - Гонконг 3,8 -74% RKSI / ICN KR - Сеул 3,6 -72% RJTT / HND JP - Токио 4,7 -79% OMDB / DXB AE - Дубай 4,7 -79% EGKK / LGW GB - Лондон 54,3 -98% EGLL / LHR GB - Лондон 8,1 -88% EGCC / MAN GB - Манчестер 33,3 -97% LTFM / IST TR - Стамбул 178,7 -99% LIRF / FCO IT - Рим 13,4 -93% LIMC / MXP IT - Милан 11,4 -91% EDDM / MUC DE - Мюнхен 22,2 -96% EDDF / FROM DE - Франкфурт 7,0 -86% LFPG / CDG FR - Париж 10,2 -90% LEMD / MAD ES - Мадрид 19,8 -95% LEBL / BCN ES - Барселона 25,7 -96% LPPT / LIS PT - Лиссабон 26,4 -96% EHAM / AMS NL - Амстердам 11,0 -91% ЛСЖ / ЗРХ СН - Цюрих 22,7 -96% ENGM / OSL NO - Осло 5,8 -83% EIDW / DUB IE - Дублин 11,8 -92%

Российские аэропорты «просели» в 2—4 раза

Статистики по российским аэропортам за год, кроме Шереметьево, найти не удалось. Однако можно сравнить данные сервиса flightradar24.com за месяц. В казанском аэропорту число рейсов тоже значительно снизилось. Например, 3 апреля он обслужил 40 регулярных рейсов. А показатель 22 апреля составил всего 16 рейсов, так что снижение оказалось до 2,5 раза.

Снижение числа рейсов в аэропорту «Казань»

Дата Регулярные рейсы Отслеживаемые рейсы Изменение за месяц -41% -70% 2020-03-25 32,00 23,00 2020-03-26 33,00 24,00 2020-03-27 32,00 23,00 2020-03-28 20,00 15,00 2020-03-29 29,00 22,00 2020-03-30 31,00 17,00 2020-03-31 36,00 20,00 2020-04-01 29,00 12,00 2020-04-02 36,00 11,00 2020-04-03 40,00 11,00 2020-04-04 29,00 7,00 2020-04-05 33,00 7,00 2020-04-06 29,00 3,00 2020-04-07 30,00 7,00 2020-04-08 29,00 3,00 2020-04-09 33,00 6,00 2020-04-10 30,00 6,00 2020-04-11 26,00 7,00 2020-04-12 31,00 6,00 2020-04-13 19,00 3,00 2020-04-14 20,00 5,00 2020-04-15 16,00 5,00 2020-04-16 22,00 6,00 2020-04-17 21,00 5,00 2020-04-18 15,00 5,00 2020-04-19 17,00 5,00 2020-04-20 16,00 4,00 2020-04-21 16,00 4,00 2020-04-22 16,00 3,00 2020-04-23 19,00 7,00

В соседней Уфе на пике, 3 апреля, аэропорт обслужил 36 рейсов, к 25 апреля показатель снизился до 10 — в 3,6 раз. В одном из крупнейших региональных аэропортов России — в Екатеринбурге — в самый загруженный день за последний месяц (3 апреля) число рейсов составляло 57 в день, а уже 25 апреля показатель снизился до 18 — то есть более чем в три раза. В новосибирском аэропорту 3 апреля обслужили 74 рейса, а 21 апреля — 41, так что показатель снизился не так заметно, в 1,72 раза. Для сочинского аэропорта пик пришелся на 5 апреля — тогда было 72 рейса, а вот 23 апреля число снизилось до 32 — в 2,25 раза.



Что касается столичных аэропортов — то в Шереметьево пиковый показатель месяца зафиксирован 4 апреля — 320 рейсов. За это время он снизился до 86. Эта цифра была зафиксирована 21 апреля, показатель уменьшился в 3,7 раза. Домодедово уменьшил цифру с 215 рейсов 3 апреля до 92 — 25 апреля (в 2,3 раза), Внуково — со 173 до 106 (в 1,6 раза). Петербургский аэропорт Пулково уменьшил показатель со 158 до 77 рейсов в день — примерно в два раза.