Суды РФ осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными в 2024 году

Фото: Василий Иванов

Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, российские суды в 2024 году вынесли приговоры 199 лицам за жестокое обращение с животными. Среди осужденных не оказалось женщин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Судебные органы назначили реальные сроки лишения свободы 14 подсудимым, условные сроки получил 21 человек. Преобладающее большинство осужденных (164 человека) получили альтернативные виды наказания.

По данной статье суды активно применяли обязательные, исправительные и принудительные работы. Штрафы были назначены 53 осужденным, общая сумма штрафных санкций превысила 1,5 миллиона рублей. В подавляющем большинстве случаев суды ограничились наказанием в виде одного-двух лет лишения свободы.

Напомним, что недавно полицейские Казани задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Инцидент произошел в сентябре прошлого года в одном из гаражных кооперативов Авиастроительного района города.

Матвей Гавриков