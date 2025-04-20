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Армия России до начала перемирия освободила Новомихайловку в ДНР

13:40, 20.04.2025
Армия России до начала перемирия освободила Новомихайловку в ДНР
Фото: Мария Зверева

Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новомихайловка в Донецкой Народной Республике.

  • — До начала режима пасхального перемирия подразделения российской армии полностью контролируют Новомихайловку, — заявили в ведомстве.

Операция по освобождению населенного пункта завершилась успешно непосредственно перед вступлением в силу приказа о прекращении огня, объявленного Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами.

С 18:00 19 апреля все группировки войск в зоне специальной военной операции приступили к соблюдению режима прекращения огня и удержанию ранее занятых рубежей.

Матвей Гавриков

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