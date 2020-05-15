«Большой брат» закрывает глаза: данные 1,7 млн жителей Татарстана удалили из системы

Фото: Максим Платонов

Данные сделали свое дело, данные могут уходить

Сегодня в центральном офисе «Ак Барс Банка» ликвидировали базу личных данных жителей Татарстана. Эти данные нужно было предоставить в системе цифровых пропусков, с помощью которой власти республики ограничивали передвижение граждан в период действия режима самоизоляции. Колоссальный по объему массив информации, хранящейся на приватном «облаке» банка ABCloud, стирали в присутствии специальной комиссии, онлайн-трансляция была доступна для журналистов, которых собрали в здании Минцифры РТ.



В состав комиссии вошли представители Минцифры РТ, «Ак Барс Банка» (владельца «облачной» платформы), Управления Роскомнадзора и УФСБ по Татарстану. Представители общественности на «церемонию» приглашены не были ввиду карантинного режима и из соображений безопасности. Пресс-секретарь Минцифры РТ Вероника Доронина да десяток приглашенных журналистов и стали «общественностью», гарантирующей прозрачность процедуры. Технически процесс уничтожения данных занял порядка часа, объем базы превышает 200 Гб. Полностью удалили не только данные пользователей, но и программные продукты, и операционные системы, обеспечивавшие работу сервиса. Само удаление базы и ее резервных копий происходило так: занятое дисковое пространство чистили и переписывали. Как сказал Альберт Яковлев, замглавы Минцифры РТ, это полностью исключает возможность восстановления информации.

Правда, убедиться в достоверности заявления об удалении данных можно лишь со слов представителей комиссии, у которых гипотетически возможно будет запросить отчеты о процедуре.

Как работала система

Система цифровых пропусков заработала в Татарстане в первых числах апреля. 30 марта президент РТ Рустам Минниханов ввел режим самоизоляции, спустя сутки республиканский кабмин разработал регламент, по которому жители Татарстана могут выходить из дома. Варианта было всего два. Первый — наличие справки по спецобразцу от работодателя о том, что гражданин занят на беспрерывном производстве и в связи со служебными обязанностями имеет право передвигаться по городу и республике. Второй — получение цифрового пропуска через бесплатное СМС-сообщение.



Система была разработана IT-специалистами по линии Минцифры РТ и «Ак Барс Банка». Нужно было зарегистрироваться в системе, отправив свои ФИО, серию и номер паспорта на специальный короткий номер 2590 или через сайт covid.19.tatarstan.ru. Потом, при необходимости выйти из дома, надо было сообщить о цели своего выхода. В ответ система присылала уникальный код, который нужно было предъявлять полицейским, патрулирующим улицы городов.



Изначально целей было разработано девять (посещение судов, банков или больниц, сопровождение несовершеннолетних, похороны, выезд на дачу либо доставка продуктов и лекарств). Позже список расширили, добавили специальные пункты для бизнесменов и самозанятых, занятий спортом. Покидать дом без пропуска разрешалось не дальше чем на 100 метров — чтобы выйти в ближайший магазин, вынести мусор и выгулять собаку.

Отправка СМС для жителей была бесплатной: по заявлению властей, содержание базы взял на себя «Ак Барс Банк», как и расчет с операторами мобильной связи за услуги отправки сообщений. Итоговые цифры затрат пока не озвучили. Республиканский бюджет на сервис не потратил ни копейки, заявил Альберт Яковлев, отвечая на вопрос «Реального времени».

Больше половины цифровых пропусков взяли для выезда на дачу

До 12 мая в системе цифровых пропусков зарегистрировались порядка 1,7 млн татарстанцев — а это почти 50% населения республики. По информации Минцифры РТ, за полтора месяца было выдано порядка 13,7 млн уникальных пропусков, самой популярной целью стал «выезд на дачу» — 7,2 миллиона.



Строго режим соблюдался только в первые недели, это подтверждали высокие цифры индекса самоизоляции «Яндекса». Потом жители Татарстана все чаще нарушали режим. С момента его введения татарстанцы получили свыше 19,5 тысячи штрафов, связанных с нарушениями карантинных мер: за отсутствие масок в общественных местах, предъявление липовых справок от работодателя, самовольный выход из карантина без СМС-пропуска. На жителей Татарстана завели 14 уголовных дел.



С самого начала введения системы пропусков встал вопрос о том, как власти будут распоряжаться огромным массивом ценных личных данных жителей республики, появилось множество конспирологических теорий — о том, что режим всего лишь уловка, чтобы, обойдя закон, узнать место нахождения людей.

Версию опроверг глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, заявив, что вся получаемая информация о жителях республики хранилась на аттестованном по требованиям федерального закона «О персональных данных» приватном «облаке» банка в Сети и непременно будет удалена в присутствии свидетелей после снятия строгих карантинных мер.

Ольга Голыжбина