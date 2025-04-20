Заслуженная артистка России Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет
Смоленский государственный академический драмтеатр сообщил РИА «Новости» о смерти заслуженной артистки России Елизаветы Зимы. Актриса скончалась в возрасте 79 лет.
— Ушла из жизни легенда смоленской сцены Елизавета Корнеевна Зима. Мы скорбим всей душой о тяжелой утрате — ушла из жизни замечательная актриса, заслуженная артистка России Елизавета Корнеевна Зима, — говорится в сообщении.
Елизавета Зима известна благодаря своим работам в спектаклях «Антоний и Клеопатра», «Собака на сене», «Марица», «Дачники», «Сильва», «Свадьба в Малиновке» и других постановках.
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