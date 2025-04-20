Китайские военные разработали термобарическую бомбу на водороде

Фото: Рената Валеева

Китайские ученые из Научно-исследовательского института 705-й Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC) успешно испытали новое взрывное устройство на основе водорода. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на статью в Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.

Устройство использует твердотельный накопитель водорода на основе гидрида магния. При активации происходит быстрое термическое разложение с выделением водородного газа, который воспламеняется, образуя огненный шар температурой свыше 1000°C, длящийся более двух секунд — в 15 раз дольше, чем при взрыве тротила.

Исследователи отмечают, что взрывы водородного газа происходят при минимальной энергии воспламенения и имеют широкий радиус поражения. При детонации 2-килограммовой бомбы избыточное давление составило 428,43 килопаскаля на расстоянии 2 м — около 40% от силы взрыва тротила, но с большим радиусом теплового воздействия.

Эта разработка позволяет точно контролировать интенсивность взрыва и эффективно поражать цели на обширных территориях благодаря длительному воздействию высоких температур.

Матвей Гавриков