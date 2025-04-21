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Сегодня в Татарстане переменная облачность и до +28 градусов

07:00, 21.04.2025

Существенных осадков не ожидается

Сегодня в Татарстане переменная облачность и до +28 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 7—12 м/с, днем местами с порывами 15—17 м/с. Утром ожидается порядка +15 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +23 до +28 градусов, в Казани — от +25 до +27 градусов.

Галия Гарифуллина

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