Сегодня в Татарстане переменная облачность и до +28 градусов
Существенных осадков не ожидается
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 7—12 м/с, днем местами с порывами 15—17 м/с. Утром ожидается порядка +15 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +23 до +28 градусов, в Казани — от +25 до +27 градусов.
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