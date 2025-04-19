На набережной Казанки начали укладывать новое спортивное покрытие

К настоящему времени оно появилось на участке от Кировской до Кремлевской дамбы

Фото: Дарья Пинегина

На набережной Казанки вдоль перил начали укладывать новое спортивное покрытие. К настоящему времени оно появилось на участке от Кировской до Кремлевской дамбы, передает корреспондент «Реального времени».

Речь идет о материале «Эластур» — это импортозамещенное монолитное спортивное покрытие для тренировок и соревнований. Часть уложенного покрытия пока сохнет, такие участки огорожены.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Укладывают «Эластур» рабочие компании «Тукан спорт». Она занимается поставкой и монтажем покрытий для легкой атлетики и других видов спорта.

Галия Гарифуллина