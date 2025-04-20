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Сегодня в Татарстане местами ожидается гроза и до +27 градусов

07:00, 20.04.2025

Будет переменная облачность

Сегодня в Татарстане местами ожидается гроза и до +27 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Днем и вечером местами гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 7—12 м/с, днем и вечером местами с порывами 15—20 м/с. Утром температура +15 градусов. Днем в Татарстане — от +22 до +27 градусов, в Казани — от +24 до +26 градусов.

Галия Гарифуллина

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