Сегодня в Татарстане местами ожидается гроза и до +27 градусов

Будет переменная облачность

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Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Днем и вечером местами гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 7—12 м/с, днем и вечером местами с порывами 15—20 м/с. Утром температура +15 градусов. Днем в Татарстане — от +22 до +27 градусов, в Казани — от +24 до +26 градусов.



Галия Гарифуллина