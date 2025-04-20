Почти 200 предметов из наследия Барбары Брэдфорд выставят на торги в Нью-Йорке

Аукционный дом представит печатную машинку, картины с изображением собак, ювелирные изделия, редкие первые издания книг и книги с дарственными надписями

В Нью-Йорке пройдет аукцион личных вещей британской писательницы и журналистки Барбары Брэдфорд, скончавшейся в ноябре 2024 года в возрасте 91 года. Аукционный дом Doyle представит около 200 предметов из ее наследия, включая печатную машинку, которую она использовала в работе, картины с изображением ее собак, ювелирные изделия, редкие первые издания книг писательницы и книги с дарственными надписями от премьер-министров Великобритании.

Выставка аукционных лотов начнется 3 мая в галерее Doyle в Нью-Йорке. Она будет открыта для посетителей с 12.00 до 17.00. До этого часть коллекции покажут в галереях аукционного дома в Палм-Бич и Беверли-Хиллз. Основной аукцион запланирован на 7 мая. Также возможны онлайн-торги и участие по телефону.

За свою карьеру Барбара Брэдфорд написала 40 романов, общий тираж которых превысил 92 млн экземпляров по всему миру. Ее дебютный роман «Существенная женщина» вышел в 1979 году и принес ей международную известность. Брэдфорд получила орден Британской империи за вклад в литературу, а также премию Platinum Bestseller Award от Nielsen — эту награду вручают авторам, чьи книги в Великобритании были проданы тиражом более 5 млн экземпляров.

Подборка вещей Барбары Брэдфорд. Скриншот с сайта The Bookseller

Среди ключевых лотов — украшения Брэдфорд и первые издания «Существенной женщины», а также подписанные экземпляры мемуаров Пола Робсона и премьер-министра Маргарет Тэтчер. В продаже также будут два подписанных фото актера Энтони Хопкинса, снявшегося в телевизионной адаптации романа «Быть лучшей». В коллекции есть и сервизы, которыми пользовались Барбара и ее муж Роберт Брэдфорд, с которым она прожила 55 лет. Эти предметы сопровождали их на званых ужинах.

В собрании также представлены произведения искусства, ювелирные украшения, фарфор, мебель в стиле ар-деко и бидермейер, серебро, редкие книги и предметы, связанные с Уинстоном Черчиллем. Эти вещи супруги Брэдфорд собирали во время путешествий по Франции, Женеве, Капри и Карибским островам.

По словам организаторов, такие коллекции вызывают устойчивый интерес на аукционах. Предметы с известным происхождением и исторической связью с выдающимися авторами часто становятся ценными не только для коллекционеров, но и для поклонников литературы.

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Екатерина Петрова