Россия обсудит с мусульманскими странами защиту «цифровых границ»

Фото: Максим Платонов

Замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что 14 мая на казанском форуме «Россия — Исламский мир» пройдет сессия по международной информационной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости» Мероприятие организовано в ответ на запросы о сотрудничестве из мусульманских государств Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии.

По словам Вершинина, планируется обсудить подходы к защите «цифровых границ», регулированию национальных информационных пространств и противодействию компьютерным атакам. Для обсуждения подготовлены доклады правительственных структур и ведущих российских компаний.

Вершинин отметил, что у России с мусульманским миром совпадают позиции по цифровой повестке на международных площадках, включая ООН и Международный союз электросвязи. Целью сессии является уточнение конкретных потребностей партнеров для дальнейшего развития сотрудничества в области информационной безопасности.

Матвей Гавриков