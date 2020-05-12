СМИ: реальная смертность от COVID в России может быть выше на 70%

Фото: Ринат Назметдинов

Реальное количество жертв коронавируса в России может быть выше на 70%. Об этом заявил Financial Times.

Аналитики изучили данные об умерших от всех причин по Москве и Петербургу, где в апреле было зарегистрировано на 2 073 смертей больше, чем в среднем за предыдущие 5 лет. При этом официально смертность от коронавируса за этот период составила 629 случаев. 1 444 случая смерти, превышающие нормальный уровень смертности, просто не учли. Издание пишет, что если добавить к ним 2 009 случаев смерти от COVID [на утро 11 мая], то число погибших увеличится на 72%, передает РБК.

Аналогичное превышение может быть и в других регионах, отмечают авторы статьи.

Сейчас в России зафиксировано 2 009 летальных исходов, связанных с коронавирусом. Шесть смертей произошли в Татарстане.