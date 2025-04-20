Трамп планирует масштабную реформу Госдепа США

Администрация президента США Дональда Трампа разработала план радикального сокращения и реструктуризации Госдепартамента, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg и The New York Times.

В рамках реформы предлагается заменить региональные бюро на четыре «корпуса»: Евразийский, Ближневосточный, Латиноамериканский и Индо-Тихоокеанский. Все «второстепенные» посольства и консульства в странах Африки к югу от Сахары будут закрыты, а дипломатов станут направлять на континент только для выполнения конкретных миссий.

План также включает закрытие бюро международных организаций, управления по глобальным вопросам женщин, а также подразделений, занимающихся демократией, правами человека, беженцами и миграцией.

Напомним, что сегодня тысячи протестующих в США провели акции против политики Дональда Трампа, обвиняя его в попрании гражданских свобод и чрезмерном вмешательстве в вопросы иммиграции, экономики и другие сферы.

Матвей Гавриков