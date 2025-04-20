Минниханов поздравил «Зенит-Казань» с победой в чемпионате России 2025 года

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму коллективу волейбольного клуба «Зенит-Казань» с триумфальной победой в чемпионате России 2025 года.

В сообщении подчеркивается мастерство, слаженность и мощный дух команды, которые привели к убедительной победе над соперниками. Глава региона отметил, что Татарстан гордится достижениями спортсменов и их вкладом в развитие волейбола.

— Вы вновь убедительно доказали, что равных вам нет, а также, что татарстанская школа волейбола обладает уникальным потенциалом и прекрасными победными традициями. От души желаю спортсменам и тренерам, руководству и всему коллективу клуба «Зенит-Казань» неиссякаемого энтузиазма, энергии, удачи и новых ярких достижений, — сказано в телеграмме.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Зенит-Казань» третий раз в серии обыграл питерский «Зенит» и выиграл чемпионат России по волейболу. Финальный матч закончился победой команды Алексея Вербова со счетом 3:0. Подробнее о победе «Зенита-Казани» читайте в материале «Реального времени».

Матвей Гавриков